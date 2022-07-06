ADDİS ABABA - Etiyopya'daki Dostluk Parkı ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika
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ADDİS ABABA - Etiyopya'daki Dostluk Parkı ziyaretçilerini bekliyor

06.07.2022 16:26

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bulunan doğal güzelliklere sahip Dostluk Parkı yerli ve yabancı ziyaretçilerini bekliyor.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bulunan doğal güzelliklere sahip Dostluk Parkı yerli ve yabancı ziyaretçilerini bekliyor.

Park Müdürü Dr. Tamrat Haile, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrika'nın en önemli başkentlerinden Addis Ababa'da bulunan Dostluk Parkı'nın birçok çiçek ve ağaç çeşidine ev sahipliği yaptığını söyledi.

"Doğal güzelliğinin yanında yerli ve yabancı ziyaretçileri bekleyen Dostluk Parkı birçok kişiye de iş imkanı sunuyor." diyen Haile, parkın faaliyete geçmesinin Etiyopya'nın tanıtılması açısından önemli olduğuna dikkati çekti.

Addis Ababa'nın Arat Kilo bölgesinde bulunan parkta koşu ve yürüyüş yolu, bisiklet yolları bulunurken, konferans ve spor salonları ile restoran faaliyet gösteriyor.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ADDİS ABABA - Etiyopya'daki Dostluk Parkı ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika
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