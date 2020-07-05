Etiyopya'daki protestolarda ölü sayısı 166'ya yükseldi - Son Dakika

Etiyopya'daki protestolarda ölü sayısı 166'ya yükseldi

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da şarkıcı ve aktivist Hachalu Hundessa'nın öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda ölü sayısı 166'ya yükseldi.

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da şarkıcı ve aktivist Hachalu Hundessa'nın öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda ölü sayısı 166'ya yükseldi.

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Etiyopya'da şarkıcı Hachalu Hundessa'nın öldürülmesinin ardından başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen protesto gösterilerinde bilanço artıyor. Oromia Emniyet Müdürü yardımcısı Girma Gelam yaptığı açıklamada, Oromia bölgesinde düzenlenen gösterilerde 145 sivil ve 11 güvenlik mensubunun öldüğünü ifade etti. Başkent Addis Ababa'daki protestolarda ise 10 kişinin öldüğü açıklayan Gelam, gösteriler sırasında 167 kişinin yaralandığını ve bin 84 kişinin ise gözaltına alındığını söyledi. Gelam, ayrıca şiddet eylemlerinin tamamen durdurulduğunu ifade etti.


Etiyopyalı 34 yaşındaki şarkıcı Hundessa'nın pazartesi günü öldürülmesinin ardından protestolar başladı. Ancak Hundessa'nın neden ve kimler tarafından öldürüldüğü henüz bilinmiyor. Yerel basında yer alan haberlere göre Hundessa, daha önce ölüm tehditleri almıştı.


Nisan 2018'de iktidara gelen Oromo kökenli Başbakan Abiy Ahmed şarkıcının ölümünün ardından çıkan olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, "İnsan olarak iki seçeneğimiz var, kurulan tuzağa düşmek veya tuzaklarından saparak reformlara devam etmek. Birincisini seçmek ölmemiz için onlara isteyerek yardımcı olmaktır" dedi.


Hachalu Hundessa'nın Etiyopya'nın en büyük etnik grubu olan Oromoların uğradığı hak ihlallerine yönelik şarkıları, 2015 ve 2018 tarihleri arasındaki muhalif gösterilerde seslendiriliyordu. - ADDİS ABABA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 16:58 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Etiyopya'daki protestolarda ölü sayısı 166'ya yükseldi - Son Dakika
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