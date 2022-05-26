Etiyopya'nın Ankara Büyükelçisi Mahmud'dan, Adana Valisi Elban'a ziyaret - Son Dakika
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Etiyopya'nın Ankara Büyükelçisi Mahmud'dan, Adana Valisi Elban'a ziyaret

26.05.2022 16:39
Etiyopya'nın Ankara Büyükelçisi Mahmud'dan, Adana Valisi Elban'a ziyaret

Etiyopya'nın Ankara Büyükelçisi Adem Mohammed Mahmud, Adana Valisi Süleyman Elban'ı ziyaret etti.

Etiyopya'nın Ankara Büyükelçisi Adem Mohammed Mahmud, Adana Valisi Süleyman Elban'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Adem Muhammed Mahmud ziyarette, valilik şeref defterini imzaladı ve Vali Elban ile bir süre görüştü.

Etiyopya Adana Fahri Konsolosu Yusuf Can Dağtekin de ziyarette hazır bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Elban, diplomatik ilişkilerin sıcak tutulmasının önemli olduğunu belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Kaynak: AA

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