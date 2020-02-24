Etiyopya'nın Somali'deki ara buluculuk girişimi başarısız oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Etiyopya'nın Somali'deki ara buluculuk girişimi başarısız oldu - Son Dakika

Etiyopya'nın Somali'deki ara buluculuk girişimi başarısız oldu

6 saat önce

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in Somali federal hükümeti ve bağımsızlığını ilan eden özerk Somaliland arasında başlattığı ara buluculuk çabası sonuç vermedi.

Etiyopya'nın Somali'deki ara buluculuk girişimi başarısız oldu, System.String[]

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in Somali federal hükümeti ve bağımsızlığını ilan eden özerk Somaliland arasında başlattığı ara buluculuk çabası sonuç vermedi.

The East African gazetesinin haberine göre, özerk Somaliland'in Başkanı Musa Bihi ve Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'yu ilk kez bir araya getiren Ahmed'in bölgeyi toplu ziyaret etme teklifi Somaliland tarafından reddedildi.

Abiy Ahmed'in Fermacu ile Somaliland'in başkenti Hargeysa'ya yapmak istediği ziyaret Somaliland tarafından kabul görmedi.

Somaliland Dışişleri Bakan Yardımcısı Liban Yusuf Osman, "Fermacu'nun ziyareti hayal ve imkansız bir hedef. Somaliland hükümeti, kendi egemenliğini korumayı sürdürecek." ifadesini kullandı.

Fermacu ve özerk Somaliland Başkanı Musa Bihi, geçen haftalarda, Etiyopya'nın ara buluculuğunda bir araya gelmişti. Söz konusu görüşme, 2017'de iş başına gelen iki liderin ilk buluşması olmuştu.

Fermacu daha sonra Somali iç savaşında Siad Barre yönetiminin Hargeysa şehrini bombalamasından ötürü üzüntü duyduğunu belirtmişti.

"İngiliz Somalisi" olarak adlandırılan Somaliland, 26 Haziran 1960'ta elde ettiği bağımsızlığın ardından 1 Temmuz 1960'ta "İtalyan Somalisi" olarak adlandırılan bugünkü Somali ile birleşme kararı almıştı.

1969'dan 1991'e kadar Somali'nin başında kalan ve askeri darbeyle iş başına geçen Siad Barre, 1980'li yılların sonlarında patlak veren iç savaşın ardından muhaliflerce devrilmişti.

Muhalif grupların merkezi hükümet kurmayı başaramayıp birbiriyle çatışmaya başlamasının ardından Somaliland, 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Muhammed Abdullah Fermacu, Cumhurbaşkanı, Etiyopya, Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD yaptırımları korona gibidir, korkusu gerçekliğinden fazla
Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Yiğit Bulut ve Mehmet Uçum, Ali Koç'u istifaya çağırdı Son Dakika: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın kaptan pilotu tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi İran'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha! Van ve çevre illerde de hissedildi

Son Dakika Haberleri
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı
16:41 Arda Kural: Düşünmeye başladıkça kafam biraz karıştı
16:41 Çetin Tekindor, Abdülkadir Geylani'yi canlandıracak
16:15 Ezgi ve Elif birbirine düştü!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 19:41:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Etiyopya'nın Somali'deki ara buluculuk girişimi başarısız oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]