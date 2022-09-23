Etiyopya'nın kuzeyinde isyancılara yönelik hava saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi

Etiyopya'nın kuzeyinde isyancılara yönelik hava saldırısı

23.09.2022 12:38
Etiyopya'nın kuzeyinde isyancılara yönelik hava saldırısı

Etiyopya ordusunun, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) merkezi olan Tigray eyaletine hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Etiyopya ordusunun, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) merkezi olan Tigray eyaletine hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Eyaletin başkenti Mekelle'deki Ayder Hastanesi'nin Yöneticisi Kibrom Gebreselassie, Twitter'den yaptığı açıklamada, Desta Otel yakınlarındaki bölgeye insansız hava aracıyla saldırı gerçekleştirildiğini ifade etti.

Sivil ölümlerinin olduğunu ileri süren Gebreselassie, bir cansız bedenin hastaneye ulaştırıldığını belirtti.

Etiyopya ordusu, saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Bölgede çatışmaların yeniden başladığı geçen aydan bu yana çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirildi.

ABD, Avrupa Birliği ve Afrika Birliği'nin tarafların doğrudan barış müzakerelerine başlaması için çabaları sürüyor.

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'den başlayan çatışmalar, binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evini terk etmesine yol açtı.

YORUMLAR
500
İçişleri Bakanı Soylu, Pakistan için 6 'İyilik Treni'nin daha hazırlandığını duyurdu İçişleri Bakanı Soylu, Pakistan için 6 'İyilik Treni'nin daha hazırlandığını duyurdu iPhone 14, Nothing iPhone oldu! iPhone 14, Nothing iPhone oldu!
Kaynak: AA

Etiyopya, Twitter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Etiyopya'nın kuzeyinde isyancılara yönelik hava saldırısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:48 Çatıdan evinin balkonuna girmek isteyen bir kişi düşerek yaşamını yitirdi
18:36 Galatasaray'ın yeni yıldızı Juan Mata'nın forma numarası netleşti! İşte duygu dolu hikayesi...
18:27 Fatih Karagümrük'ten A Milli Takım kadrosuna tepki geldi
18:15 Mahsa Amini'nin hastaneye yatırıldığını duyuran gazeteci tutuklandı!
17:57 Sevgilisinin annesini hamile bıraktı! Genç kız ikisini de hayatından sildi
17:52 TFF'den Yusuf Demir açıklaması! Galatasaraylı yıldız Türk statüsünde oynayabilecek mi?
17:10 ABD ile yaşanan F-16 gerilimine Türkiye'den sert yanıt: Kullanamayacağımız ürünü niye alalım?
17:06 Wanda ile ayrılan Icardi hakkında bomba sözleşme iddiası! Başarılı futbolcunun tek bir kuruşu kalmadı
17:04 Rusya'dan Ukrayna'ya 'referandum' gözdağı: Rus topraklarına yapılmış saldırı olarak kabul ederiz
17:01 Arkadaşlarının damada taktığı takıyı görmek isteyenler sandalyelerinden kalktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 19:02:41. #1.12#
SON DAKİKA: Etiyopya'nın kuzeyinde isyancılara yönelik hava saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement