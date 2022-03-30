Etiyopya, Suudi Arabistan'da gözaltı merkezlerindeki vatandaşlarını tahliye etmeye başladı - Son Dakika
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Etiyopya, Suudi Arabistan'da gözaltı merkezlerindeki vatandaşlarını tahliye etmeye başladı

30.03.2022 10:40
Etiyopya, Suudi Arabistan'da gözaltı merkezlerindeki vatandaşlarını tahliye etmeye başladı

Etiyopya, Suudi Arabistan'a yasa dışı şekilde giren ve gözaltı merkezlerinde tutulan 100 bin vatandaşını tahliye etmeye başladı.

Etiyopya, Suudi Arabistan'a yasa dışı şekilde giren ve gözaltı merkezlerinde tutulan 100 bin vatandaşını tahliye etmeye başladı.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dina Mufti ve hükümetten üst düzey yetkililer, Suudi Arabistan'dan tahliye edilerek ülkelerine dönen Etiyopya vatandaşlarının ilk kafilesini başkent Addis Ababa'daki Bole Uluslararası Havalimanı'nda karşıladı.

Tahliye edilen 498 kişiden oluşan ilk kafilede 157 çocuk ve 341 kadın olduğu bilgisi paylaşıldı.

100 bin vatandaşını tahliye edecek

Etiyopya, Suudi Arabistan'a yasa dışı şekilde giren ve gözaltı merkezlerinde tutulan 100 bin vatandaşını tahliye edeceğini açıklamıştı.

Gözaltı merkezlerindeki insanlık dışı koşullar nedeniyle önceden de gündeme gelen Etiyopyalı düzensiz göçmenler, daha önce de kafileler halinde Etiyopya'ya taşınmıştı.

Her yıl binlerce Etiyopyalı çalışmak için Cibuti üzerinden Yemen'e ulaşıp buradan da Suudi Arabistan'a geçiyor.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, Suudi Arabistan'da 450 bini kayıt dışı olmak üzere 750 binden fazla Etiyopyalı yaşıyor.

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Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan, Etiyopya, Gözaltı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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