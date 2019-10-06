Son Dakika Haberleri: Etnospor Kültür Festivali'nde Kayseri Kültürü Tanatıldı
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Etnospor Kültür Festivali'nde Kayseri Kültürü Tanatıldı

56 dakika önce

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından "Pilavdan Dönenin Kaşığı Kırılsın" sloganı ile bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nde Büyükşehir Belediyesi, Kayseri'yi tanıttı.

Etnospor Kültür Festivali'nde Kayseri Kültürü Tanatıldı, System.String[]

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından "Pilavdan Dönenin Kaşığı Kırılsın" sloganı ile bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nde Büyükşehir Belediyesi, Kayseri'yi tanıttı. Festivale Büyükşehir Belediye Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı.


17 Ülkeden 960 sporcunun katıldığı Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen Etnospor Kültür Festivali Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen festivalde Kayseri Büyükşehir Belediyesi de Kayseri kültürünü ve gastronomisini tanıtan farklı etkinliklerle yer aldı. Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'a Kayseri stantlarını gezdiren Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükılıç burada Kayseri'ye özgü lezzetler hakkında bilgiler verdi. Kayseri, geçmişi yaklaşık 300 yıl öncesine dayanan Kedi Bacağı lezzetiyle büyük beğeni kazanırken, Başkan Memduh Büyükkılıç, Bilal Erdoğan ile birlikte bu eşsiz lezzetten vatandaşlara ikramlarda bulundu.


Büyükşehir Belediye Dr. Memduh Büyükılıç, Kayseri etkinlik alanını ziyaret gelen vatandaşlarla da görüştü. Etkinlik çadırında Kayseri türküleri dinleyen, Kayseri'nin birbirinden güzel lezzetlerinden halka ikram eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin kültürünü, mutfağını ve tarihini tanıtmak ve Kayseri'nin bilinirliğini arttırmak için çalıştıklarını belirtti. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 03:17 Kaynak: İHA
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