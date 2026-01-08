ETÜ'de Tulpar Hackathonu Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

ETÜ'de Tulpar Hackathonu Coşkusu

ETÜ\'de Tulpar Hackathonu Coşkusu
08.01.2026 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen Tulpar Advance Up Hackathonu'nda genç girişimciler yarıştı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), yenilikçi fikirlerin vitrine çıktığı ve genç girişimcilerin kıran kırana mücadele ettiği Tulpar Advance Up Hackathonu'na ev sahipliği yaptı. ETÜ Tulpar Uzay ve Roket Kulübü'nün öncülüğünde düzenlenen etkinlik, 26-28 Aralık tarihleri arasında yoğun bir katılımla üniversite kampüsünde gerçekleştirildi.

ETÜ Tulpar Uzay ve Roket Kulübü'nün öncülüğünde düzenlenen etkinlikte Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç yazılımcılar, mühendislik öğrencileri ve teknoloji meraklıları tarafından oluşturulan 23 takım, toplam 32 saatlik aralıksız bir geliştirme sürecine dahil oldu. Katılımcılar yarışma boyunca; yazılım geliştirme, algoritma tasarlama, problem çözme ve proje yönetimi becerilerini sergileyerek gerçek dünya sorunlarına yenilikçi çözümler üretmeye çalıştı.

Etkinlik süresince mentörler eşliğinde çalışan takımlar hem teknik hem de multidisipliner yaklaşımlarıyla dikkat çekti. Heyecan dolu maratonun sonunda jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Birincilik ödülü Advance KTU'nün olurken ikincilik Team Ciona "Reborn"un üçüncülük ise SYNTAX takımının oldu.

Ödül töreninde konuşan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Demir Aydın, organizasyonun her yıl düzenlenmesini hedeflediklerini belirterek: "Bu değerli organizasyonun gerçekleşmesine katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. ETÜ, bilimsel ve teknolojik üretime öncülük eden bir yükseköğretim kurumu olarak gençlerin hayal gücünü, problem çözme becerilerini ve girişimcilik potansiyellerini geliştiren etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edecek. Yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı sunacak her öğrencimiz, bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu yılın Tulpar Advance Up Hackathonu'na katılım sağlayan tüm öğrencilerimizi, fikrini projeye dönüştüren genç girişimcileri ve sürece büyük emek koyan Tulpar Uzay ve Roket Kulübüne ve danışman hocamız Doç. Dr. Murat Aydemir'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Teknoloji, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ETÜ'de Tulpar Hackathonu Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olta ile nehirden 30 kiloluk balık tuttu Olta ile nehirden 30 kiloluk balık tuttu
Samsun’da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi Samsun'da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi
ABD’li senatörden açık mesaj: Venezuela’dan sonra sıra Küba ve Nikaragua’da ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da
ABD’de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti ABD'de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti
Konya’da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti Konya'da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Neden pas vermedin kavgası kanlı bitti: 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı Neden pas vermedin kavgası kanlı bitti: 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı

17:34
Yıllar sonra ortaya çıkan video Herkes aynı detaya takıldı
Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı
17:05
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş İşte ele geçirilenler
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler
16:20
Rüzgarın şiddetine tonlarca ağırlıktaki araçlar bile dayanamadı: TIR’lar otoyolda devrildi
Rüzgarın şiddetine tonlarca ağırlıktaki araçlar bile dayanamadı: TIR'lar otoyolda devrildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
15:45
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis’e sunulacak
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis'e sunulacak
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 17:40:10. #7.11#
SON DAKİKA: ETÜ'de Tulpar Hackathonu Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.