ETÜ'de Uluslararası Gençlik Merkezi kuruluyor - Son Dakika

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Sivil Toplum Destekleme Derneği arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde Uluslararası Gençlik Merkezi kurulma çalışmasına başlandı.

ETÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, imzalanan iş birliği protokolü kapsamında üniversitede Uluslararası Gençlik Merkezi kurulum çalışması yapıldı.

ETÜ'lü öğrencilerin uluslararası faaliyetlere aktif katılımlarının arttırılması amacıyla kurulacak merkez aracılığıyla aynı zamanda gençlerin yurt dışı hareketlilik çalışmaları ve gönüllülük faaliyetlerine de dahil edilmesi hedefleniyor.

Kurulacak merkezde kapasite geliştirme eğitimleri, sosyal girişimcilik eğitim ve uygulama çalışmaları, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası proje çalışmaları düzenlenecek.

Öte yandan imzalanan protokol kapsamında bir süre önce ETÜ'de "Gençlik çalışmaları ve Avrupa Fırsatları" konferansına katılan öğrenciler arasında, kısa dönem gönüllülük faaliyeti için Avrupa'ya gönderileceklerin belirlenmesi için çekilen online kura sonucunda Rümeysa Demirci (asıl) ile Mehmet Nur Şeker (yedek) isminin çıktığı kaydedildi.