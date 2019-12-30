ETÜ'de Uluslararası Gençlik Merkezi kuruluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel ETÜ'de Uluslararası Gençlik Merkezi kuruluyor - Son Dakika

ETÜ'de Uluslararası Gençlik Merkezi kuruluyor

6 saat önce

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Sivil Toplum Destekleme Derneği arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde Uluslararası Gençlik Merkezi kurulma çalışmasına başlandı.

ETÜ'de Uluslararası Gençlik Merkezi kuruluyor, System.String[]

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Sivil Toplum Destekleme Derneği arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde Uluslararası Gençlik Merkezi kurulma çalışmasına başlandı.

ETÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, imzalanan iş birliği protokolü kapsamında üniversitede Uluslararası Gençlik Merkezi kurulum çalışması yapıldı.

ETÜ'lü öğrencilerin uluslararası faaliyetlere aktif katılımlarının arttırılması amacıyla kurulacak merkez aracılığıyla aynı zamanda gençlerin yurt dışı hareketlilik çalışmaları ve gönüllülük faaliyetlerine de dahil edilmesi hedefleniyor.

Kurulacak merkezde kapasite geliştirme eğitimleri, sosyal girişimcilik eğitim ve uygulama çalışmaları, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası proje çalışmaları düzenlenecek.

Öte yandan imzalanan protokol kapsamında bir süre önce ETÜ'de "Gençlik çalışmaları ve Avrupa Fırsatları" konferansına katılan öğrenciler arasında, kısa dönem gönüllülük faaliyeti için Avrupa'ya gönderileceklerin belirlenmesi için çekilen online kura sonucunda Rümeysa Demirci (asıl) ile Mehmet Nur Şeker (yedek) isminin çıktığı kaydedildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 07:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi
Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor Kanser hastası şahıs, ameliyat sırasında yanarak öldü İDO ve İBB Şehir Hatları, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu

Son Dakika Haberleri
01:54 Sakarya'da sağanak etkili oluyor - Son Dakika
01:52 DHA YURT BÜLTENİ - 24 - Son Dakika
01:46 Metruk bina kısmen çöktü - Son Dakika
01:46 Libya'daki çatışmalarda 10 Hafter milisi öldürüldü - Son Dakika
01:32 Adana'da terk edilmiş 3 katlı bina çöktü - Son Dakika
00:02 Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi - Son Dakika
23:50 Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 01:58:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ETÜ'de Uluslararası Gençlik Merkezi kuruluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]