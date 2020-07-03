EÜ, "Engelsiz Program Nişanı" almaya hak kazandı - Son Dakika

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği programı, görme engelli öğrencilere yönelik yaptığı uyarlamalar ile 2020 yılı Engelsiz Program Nişanı almaya hak kazanan dört üniversiteden birisi oldu.



Yükseköğretim kurumlarındaki engelli öğrencilerin mekanlara, eğitsel imkanlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık sağlamak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla bu yıl "Engelsiz Erişim ve Engelsiz Eğitim" temalarıyla düzenlenen Engelsiz Üniversiteler Ödülleri sahiplerini buldu. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği programı, görme engelli öğrencilere yönelik yaptığı uyarlamalar ile 2020 yılı Engelsiz Program Nişanı almaya hak kazanan dört üniversiteden birisi oldu.



Rektör Budak'tan teşekkür



Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "2020 YÖK Engelsiz Üniversite Ödüllerinde üniversitemiz, 'Engelsiz Program Nişanı' almaya hak kazandı. Engelsiz Üniversiteler Ödülleri kapsamında programlarını farklı engel gruplarına erişilebilir kılan üniversitelerden 114 başvuru arasından toplamda dört üniversiteye Engelsiz Program Nişanı verildi. Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği programı görme engelli öğrencilere yönelik yaptığı uyarlamalar ile 2020 yılı Engelsiz Program Nişanı almaya hak kazanan dört üniversiteden birisi oldu. Ayrıca YÖK, her yıl ödül almaya hak kazanan üniversitelerin yanı sıra ödül kriterlerin çoğunu karşılayan bir yıl sonrası için açıkladığı aday üniversiteler arasında 2020 yılı Mekanda Erişebilirlik Ödülü alanında üniversitemizin eğitim fakültesi, spor bilimleri fakültesi, hemşirelik fakültesi yer alıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.



841 başvuru yapıldı



Engelsiz Ege Koordinatörü Doç. Dr. Pelin Piştav Akmeşe, "Bu yıl 116 yükseköğretim kurumu 841 başvuru yaptı. Ödüller yükseköğretim kurumlarına 'Mekanda Erişebilirlik', 'Eğitimde Erişebilirlik' ve 'Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik' olmak üzere üç kategoride Engelsiz Üniversite Bayrakları ile farklı engelli gruplarına erişilebilir kılan üniversitelerin ilgili programlarına Engelsiz Program Nişanı verildi. Engelsiz Üniversite Ödülleri, Engelsiz Üniversite Bayrakları ve Engelsiz Program Nişanları olmak üzere iki alanda veriliyor. Engelsiz Program Nişanı bir programın engel gruplarına yönelik, düzenlediği faaliyetlerle düzenlemeleri alandaki tüm zorunlu dersler ile ilgili engel grubunda erişilebilir kılınmasını gerekiyor. Aynı zamanda engelli öğrencinin eğitim aldığı bölümde tüm derslere eşit erişebilmesini kapsıyor. Ege Üniversitesinin bu yıl hem dört üniversiten biri olarak Engelsiz Program Nişanı alması hem de 2020 yılı için üç fakültesi ile aday gösterilmesinde öğrenci merkezli bir yaklaşımı benimseyen Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak'ın çok büyük katkıları vardır" diye konuştu.



Engelli öğrencilerin eğitim öğretim, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımına destek olmak, gerekli uyarlamaların, alt yapının ve donanımların sağlanması ve üniversitelerde engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını teşvik etmek üzere 2018 yılından bu yana Engelsiz Üniversite Ödülleri veriliyor. Ödüller sadece fiziki erişilebilirliği değil aynı zamanda engelli öğrencilerin doğrudan katkı sağladığı, içinde bulunduğu sosyokültürel faaliyetleri ve eğitime erişilebilirlikte yapılan çalışmaları da içeriyor. - İZMİR