EUA Yıllık Konferansı İstanbul\'da

10.02.2026 09:30
Avrupa üniversite yöneticileri, yükseköğretim ve iş birliği konularını tartışmak için İstanbul'da toplanıyor.

AVRUPA'nın dört bir yanından üniversite yöneticileri, 16–17 Nisan tarihlerinde İstanbul'da bir araya gelecek. Avrupa yükseköğretiminin önemli platformlarından biri olan Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Yıllık Konferansı, Yeditepe Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek. Konferans, yalnızca üniversiteleri değil, eğitim politikalarını, gençlerin geleceğini ve ülkelerin rekabet gücünü de yakından ilgilendiren başlıkları ele alacak.

Avrupa üniversitelerini temsil eden EUA'nın her yıl düzenlediği bu konferans, rektörleri, üniversite yöneticilerini, politika yapıcıları ve uzmanları bir araya getiriyor. İstanbul'da yapılacak toplantıda, Avrupa üniversitelerinin önümüzdeki yıllarda nasıl bir yol haritası izleyeceği, hangi alanlarda birlikte hareket edeceği ve değişen dünya koşullarına nasıl uyum sağlayacağı tartışılacak.

ÜNİVERSİTELER YENİ DÜNYADA NASIL KONUMLANACAK

Yapılan açıklamada konferans ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Bu yıl konferansın ana teması 'Değişen Bağlamlarda Üniversiteler Arası İş Birliği' olarak belirlendi. Başlık akademik görünse de içeriği son derece güncel. Çünkü üniversiteler bugün sadece eğitim veren kurumlar değil; aynı zamanda araştırma, teknoloji, inovasyon ve istihdamın merkezinde yer alıyor. Dijital dönüşüm, ekonomik dalgalanmalar, küresel rekabet ve demografik değişim, üniversitelerin bu rolü nasıl sürdüreceği sorusunu da beraberinde getiriyor.

"İki gün sürecek konferansta; üniversitelerin birbirleriyle, kamu kurumlarıyla ve özel sektörle nasıl daha güçlü iş birlikleri kurabileceği ele alınacak. Eğitim programlarının geleceği, araştırma ve inovasyon alanında ortak projeler, üniversite–sanayi iş birlikleri ve gençlerin değişen beklentileri masaya yatırılacak. Dijitalleşmenin eğitim ve araştırma üzerindeki etkileri, üniversitelerin bu sürece nasıl uyum sağlayacağı da öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

AB'NİN YÜKSEKÖĞRETİM STRATEJİSİ GÜNDEMDE

"Konferansta ayrıca, Avrupa Birliği'nin yükseköğretime yönelik yeni fon ve destek programları, akademik özgürlük, toplumsal güven ve üniversitelerin demokrasiyle ilişkisi gibi konular da tartışılacak. Sürdürülebilirlik, iklim krizi ve toplumsal dönüşüm gibi küresel meselelerde üniversitelerin nasıl bir rol üstlenmesi gerektiği de gündemin önemli başlıkları arasında bulunuyor.

TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ

"Her yıl farklı bir Avrupa ülkesinde düzenlenen EUA Yıllık Konferansı, yükseköğretimde alınan kararların şekillendiği en önemli platformlardan biri olarak kabul ediliyor. İstanbul'da yapılacak toplantının, Türkiye'nin yükseköğretim alanındaki uluslararası görünürlüğüne katkı sağlaması ve üniversiteler arası yeni iş birliklerinin önünü açması bekleniyor.

"Konferans, Avrupa üniversitelerinin geleceğine dair tartışmaların İstanbul'dan dünyaya taşınacağı önemli bir buluşma olacak. Yeditepe Üniversitesi'nin bu prestijli organizasyon için ev sahibi olarak seçilmesi, üniversitenin uluslararası akademik alandaki görünürlüğünün ve güvenilirliğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Toplantı boyunca yapılacak görüşmelerin hem Avrupa hem de Türkiye yükseköğretim sistemi açısından yol gösterici olması hedefleniyor."

Kaynak: DHA

