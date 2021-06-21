Hollanda ile Kuzey Makedonya, EURO 2020 C Grubu son maçında Johan Cruijff Arena'da karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle yarılan Portakallar, gruptan fire vermeden çıktı.
Karşılaşma boyunca oyunun mutlak hakimi olan Hollanda, 24. dakikada Depay, 51. ve 58. dakikada Wijnaldum'un attığı gollerle karşılaşmayı 3-0 kazandı. Ülkesi adına son kez forma giyen Kuzey Makedonya'nın efsane futbolcusu Goran Pandev, maçın 68. dakikasında alkışlar eşliğinde yerini Kostadinov'a bıraktı.
Son Dakika › Spor › EURO 2020 C Grubu'nda Kuzey Makedonya'yı 3-0 yenen Hollanda, namağlup bir üst tura yükseldi - Son Dakika Spor