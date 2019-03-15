Son Dakika Haberleri: Euro Ncap'ten 5 Yıldız Almış, 2018 ve 2019 Yıllarının En Güvenli 15 Otomobili

Euro Ncap'ten 5 Yıldız Almış, 2018 ve 2019 Yıllarının En Güvenli 15 Otomobili

1 saat önce

Euro NCAP, hem sürücü, hem yolcu hem de yaya güvenliği için popüler otomobilleri sürekli olarak test ediyor. İşte Euro NCAP'e göre 2019 ve 2018'in en güvenli otomobilleri.

Euro Ncap'ten 5 Yıldız Almış, 2018 ve 2019 Yıllarının En Güvenli 15 Otomobili, System.String[]
European New Car Assessment Programme ya da daha çok bilinen adı ile Euro NCAP, Avrupa pazarında satışa sunulan otomobillerin güvenlik performanslarını düzenli olarak test etmektedir. Taşımacılık Araştırma Laboratuvarı ve Birleşik Krallıklar Taşımacılık Departmanı tarafından 1997 yılında kurulan Euro NCAP'in test ettiği araçlar ile ilgili bilgileri, kurumun resmi web sitesi üzerinden inceleyebilirsiniz.




Euro NCAP, 2019 yılı testlerinde şu ana kadar sadece Honda CR-V, Mercedes-Benz G-Class ve Seat Tarraco modellerini incelerken; 2018 yılı testlerinde farklı markalardan 23 otomobil yer alıyor. Euro NCAP'in 2019 yılında ve 2018 yılında test ettiği en güvenli otomobilleri aşağıdaki listede inceleyebilirsiniz. Otomobillerin sağladığı güvenlik incelenirken yetişkin yolcu güvenliği, çocuk yolcu güvenliği, yaya güvenliği ve güvenlik asistanları ayrı ayrı değerlendiriliyor.

Euro NCAP'in 2019 yılı en güvenli otomobiller listesi şu şekilde sıralanıyor;

1- Honda CR-V





Yetişkin Yolcu - 93%


Çocuk Yolcu - 83%


Zarar Görebilecek Yol Kullanıcıları - 70%


Güvenlik Yardımcısı - 76%

2- Mercedes-Benz G-Class





Yetişkin Yolcu - 90%


Çocuk Yolcu - 83%


Zarar Görebilecek Yol Kullanıcıları - 78%


Güvenlik Yardımcısı - 72%

2- Seat Tarraco





Yetişkin Yolcu - 97%


Çocuk Yolcu - 84%


Zarar Görebilecek Yol Kullanıcıları - 79%


Güvenlik Yardımcısı - 79%

Euro NCAP'in 2018 yılı en güvenli otomobiller listesi şu şekilde sıralanıyor;

1- Volvo XC40





Yetişkin Yolcu - 97%


Çocuk Yolcu - 87%


Zarar Görebilecek Yol Kullanıcıları - 71%


Güvenlik Yardımcısı - 76%

2- Mercedes-Benz A-Class





Yetişkin Yolcu - 96%


Çocuk Yolcu - 91%


Zarar Görebilecek Yol Kullanıcıları - 92%


Güvenlik Yardımcısı - 75%

3- Volvo S60





Yetişkin Yolcu - 96%


Çocuk Yolcu - 84%


Zarar Görebilecek Yol Kullanıcıları - 74%


Güvenlik Yardımcısı - 76%

4- Volvo V60





Yetişkin Yolcu - 96%


Çocuk Yolcu - 84%


Zarar Görebilecek Yol Kullanıcıları - 74%


Güvenlik Yardımcısı - 76%

5- Peugeot 508





Yetişkin Yolcu - 96%


Çocuk Yolcu - 86%


Zarar Görebilecek Yol Kullanıcıları - 71%


Güvenlik Yardımcısı - 79%

6- Mazda 6





Yetişkin Yolcu - 95%


Çocuk Yolcu - 91%


Zarar Görebilecek Yol Kullanıcıları - 66%


Güvenlik Yardımcısı - 73%

7- Audi Q3





Yetişkin Yolcu - 95%


Çocuk Yolcu - 86%


Zarar Görebilecek Yol Kullanıcıları - 76%


Güvenlik Yardımcısı - 85%

8- Hyundai NEXO





Yetişkin Yolcu - 94%


Çocuk Yolcu - 87%


Zarar Görebilecek Yol Kullanıcıları - 67%


Güvenlik Yardımcısı - 80%

9- Hyundai Santa Fe





Yetişkin Yolcu - 94%


Çocuk Yolcu - 88%


Zarar Görebilecek Yol Kullanıcıları - 67%


Güvenlik Yardımcısı - 76%

10- Nissan LEAF





Yetişkin Yolcu - 93%


Çocuk Yolcu - 86%


Zarar Görebilecek Yol Kullanıcıları - 71%


Güvenlik Yardımcısı - 71%

11- Audi A6





Yetişkin Yolcu - 93%


Çocuk Yolcu - 85%


Zarar Görebilecek Yol Kullanıcıları - 81%


Güvenlik Yardımcısı - 76%

12- Ford Tourneo Connect





Yetişkin Yolcu - 92%


Çocuk Yolcu - 79%


Zarar Görebilecek Yol Kullanıcıları - 65%


Güvenlik Yardımcısı - 75%

13- Opel/Vauxhall Combo





Yetişkin Yolcu - 91%


Çocuk Yolcu - 81%


Zarar Görebilecek Yol Kullanıcıları - 58%


Güvenlik Yardımcısı - 68%

14- Citroën Berlingo





Yetişkin Yolcu - 91%


Çocuk Yolcu - 81%


Zarar Görebilecek Yol Kullanıcıları - 58%


Güvenlik Yardımcısı - 68%

15- Peugeot Rifter





Yetişkin Yolcu - 91%


Çocuk Yolcu - 81%


Zarar Görebilecek Yol Kullanıcıları - 58%


Güvenlik Yardımcısı - 68%
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:30 

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