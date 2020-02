EuroCup’ta Türk temsilcileri #1: Darüşşafaka Tekfen

Darüşşafaka Tekfen, normal sezonda ne yaptı?











Olimpija 73-79 Daçka

Daçka 72-65 Nanterre

Badalona 85-82 Daçka

Brescia 35-61 Daçka

Daçka 77-79 Kazan

Daçka 72-76 Olimpija

Nanterre 68-82 Daçka

Daçka 92-86 Badalona

Daçka 61-70 Brescia

Kazan 71-68 Daçka







EuroCup’a Unics Kazan, Brescia, Badalona, Nanterre ve Petrol Olimpija’yla birlikte C Grubu’nda başlayan Darüşşafaka Tekfen, sergilediği performansla sezon önü beklentilerinin üzerine çıktı. Her ne kadar takımdaki kadro değişimi ve yapılan hamleler turnuva seviyesi için pek de ideal olmasa da; Koç Selçuk Ernak’ın agresif savunma tarzı ve perdelerin başrolde olduğu bireysellikten uzak kolektif hücum anlayışı, oyuncuların kimlikleriyle uyuşunca ekibimiz bir üst tura ve bir üst seviyeye çıkmayı başardı.



Grubunu beş galibiyet ve beş mağlubiyetle üçüncü tamamlayıp bir üst tura yükselen Yeşil-siyahlılar; deplasmanda oynadıkları Badalona ve evlerinde oynadıkları Kazan maçlarını son topta kaybederken Brescia deplasmanında aldığı farklı galibiyetle göz doldurdu. Bireysel performanslara bakmadan önce bir de ikinci etaptaki karnelerine göz atalım.







İkinci etap











Daçka 73-69 Trento

Bologna 83-72 Daçka

Daçka 65-63 Partizan

Partizan 69-57 Daçka

Trento 74-95 Daçka







Kupanın büyük favorilerinden olan Partizan ve Virtus Bologna’nın yanı sıra Trento’yla aynı grupta olan Darüşşafaka, aldığı üç galibiyet ve iki mağlubiyetle üçüncü sırada yer alıyor. Temsilcimiz gruptaki son maçını aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısında olduğu Bologna’yla oynayacak. 4 Mart’ta Volkswagen Arena’da oynanacak maçı kazanan takım adını bir üst tura yazdıracak.





Bireysel yıldızlar ve kolektif verim





Ligin değerli uzunlarından olan Johnny Hamilton 11,6 sayı ve 8,3 asist ortalamasının yanı sıra bütün setlerdeki hamleleriyle takımın yıldızı olmuş durumda. Zira Koç Ernak’ın kısa oyuncularını boyalı alandaki topsuz bölgeden geçirip tepeye çıkarttığını ve onların ters eşleşmeyi yakalayıp rahat penetre ettiklerini veya pas dağıtımı yaptıklarını görmek mümkün. Yani perdenin ana unsur olduğu bu setlerde Hamilton, hem toplu hem de topsuz oyunda mükemmel işler yaparak takımına akıcılık sağlıyor.





“Her sene giderek azalan ve lig ortalamasının altında olan bütçemize rağmen sahada sergilediğimiz performans bence gurur verici. Basketbol kamuoyundaki çoğu kişi bizim Eurocup’ta şu an aldığımız kadar galibiyet alabileceğimizi tahmin etmiyordu. Kaybettiğimiz maçların birini orta sahadan yediğimiz basketle, birini son saniye şutuyla, diğeriniyse son topta kaybettik. Umarım hem ligde hem de Avrupa’da çok iyi yerlere gelebiliriz.”Selçuk Ernak





Koç Ernak’ın ekibinin guard ve forvet rotasyonuna baktığımız zaman Gary Browne, Bonzie Colson ve Jarrod Jones üçlüsü dikkat çekiyor. Sergilediği performansla takımının yıldızı olan Jones, üç sayılık atışlardaki düşük yüzdesi (%29,1) nedeniyle NBA’de draft edilmemiş ve rotayı Avrupa’ya çevirmişti. Bu sezon EuroCup’ta %33,4’le üçlük atan 30 yaşındaki forvet, bu özelliğiyle defo yaratsa da savunmadaki agresifliği ve oyun bilgisiyle takıma derinlik katıyor.



Birleşik Devletler’in basketbol alanında önemli kolejlerinden olan West Virginia’da dört sezon geçiren Browne ise; ilk yıllarında repertuvarına kattığı atletizmini harika denilebilecek saha görüşü, doğru üçlüğü bulup isabet kaydetme isteği (17/46) ve savunma bilgisiyle takımda oyun kurma görevini üstleniyor. Bu sezon 10,6 sayı ve 3,1 asist ortalamalarıyla mücadele eden 27 yaşındaki oyuncunun delici penetreleri ve oyun iştahı, Daçka için oldukça kadar önemli.



Bonzie Colson, formasını giydiği kolej takımı Notre Dame 2014-2015’te konferans şampiyonluğuna ulaşırken hücumdaki skorer kimliğiyle göz dolduruyordu. Dört yıllık kolej kariyerinde toplam 125 maça çıkan ve 13,1 sayı ve 7,2 ribaund ortalamalarıyla oynayıp %35,7’yle üçlük atan Colson, 2018 NBA Draftı’na katılmış fakat herhangi bir takım tarafından seçilmemişti. Şubat 2019’da Milwaukee Bucks’ın kendisine teklif ettiği iki yönlü kontratı kabul etmesiyle birlikte NBA’e adım attı. NBA macerası sekiz maç süren 24 yaşındaki kısa forvet, daha sonrasında Darüşşafaka’yla anlaştı.



Oynadığı 15 maçın yedisine kenardan gelerek katkı veren Colson; 10,5 sayı ve 5,1 ribaund ortalamalarını yakaladı. Kenardan gelip %50 üçlük ortalaması tutturması, savunmadaki defosuna karşın bunu hareketli elleriyle telafi edebilmesi ve bench rolünü kabul etmesiyle takımın en değerli oyuncularından biri oldu.



Takımın yerli rotasyonunu dolduran Sinan Güler ve Kartal Özmızrak ikilisi, top yönlendirme ve derinlik katma konusunda görev alırlarken Doğuş Özdemiroğlu, Berk Demir, Erkan Veyseloğlu ve Mahir Ağva mikro işleri üstleniyorlarlar. Bu kimyaya ek olarak 9,1 sayı ortalamasıyla oynayan Doron Lamb’in savunmada ve pas dağıtımında “X Faktör” olması, son parçayı tamamlıyor.





Milos Teodosic önderliğindeki, sahanın her iki tarafında da agresif bir oyun anlayışına sahip olan Virtus Bologna’ya karşı alınacak galibiyet Daçka’yı bir üst tura taşıyacak. Aksi hâlde maceraları bu sezonluk sona erecek. Fakat şu ana dek sergiledikleri performansla beklentileri bir hayli aştıkları ve göze hoş gelen bir takım olduklarını söyleyebiliriz.