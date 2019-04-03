Euroleague'de Son Hafta Heyecanı

THY
Euroleague'in 30. ve son haftası yarın başlayacak ve cuma günü oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. Mücadelelerin ardından ise play-off'a kalan 8 takım ve eşleşmeler kesinleşecek. THY Euroleague'de 30. ve son hafta heyecanı yarın ve 5 Nisan
Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta oynanacak müsabakaların ardından play-off'a kalan 8 takım ve eşleşmeler belli olacak. Haftanın açılışında CSKA Moskova
ile Saski Baskoina karşılaşacak. Anadolu Efes
, Sinan Erdem
Spor Salonu'nda İtalyan ekibi EA7 Olimpia Milano
ile mücadele edecekken, Fenerbahçe
de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda İsrail
temsilcisi Maccabi FOX Tel Aviv
ile oynayacak. Darüşşafaka
ise Yunanistan
deplasmanında Olympiakos
ile karşılaşacak. Normal sezon Barcelona Lassa
- Khimki
Moskova maçı ile sona erecek. THY Euroleague'in 30. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
Yarın 20.00 CSKA Moskova - Saski Baskonia
SAD 20.30 Anadolu Efes - EA7 Olimpia Milano 21.00 Panathinaikos
- Buducnost Podgorica 22.00 Real Madrid
- Zalgiris Kaunas
5 Nisan Cuma 20.45 Fenerbahçe Beko
- Maccabi FOX Tel Aviv
21.00 Bayern Münih
- Gran Canaria
21.30 Olympiakos - Darüşşafaka 22.00 FC Barcelona Lassa
- BC Khimki Moskova
(Oğuzhan Ort/İHA)