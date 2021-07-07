Euroleague Dörtlü Finali'ne gelecek sezon Berlin ev sahipliği yapacak

Turkish Airlines Euroleague'de 2021-2022 sezonunun Dörtlü Final organizasyonuna Almanya'nın başkenti Berlin'in ev sahipliği yapacağı açıklandı.

Euroleague'de önümüzdeki sezon Dörtlü Final organizasyonunu düzenleyecek şehir açıklandı. Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 27-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında Dörtlü Final organizasyonu Berlin'de bulunan Mercedes-Benz Arena'da düzenlenecek. Berlin, 2009 ve 2016 yıllarının ardından 3'üncü kez organizasyona ev sahipliği yapacak. Ayrıca Almanya, geçen sezon Köln şehrinin ev sahipliğinin ardından üst üste Dörtlü Final'i düzenleme hakkı verilen ilk ülke oldu.