Ev arkadaşının "Pavyon" iddiası genç kadını küplere bindirdi

13.01.2026 11:06
İstanbul'da bir kadın, ev arkadaşının kendisi hakkında ''pavyonda çalışıyor'' sözlerini söylediğini öğrenince sinir krizi geçirdi. Tartışma sırasında odanın camını kıran kadın, ''Ne zaman pavyonda çalıştığımı gördün?'' diyerek tepki gösterdi; olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da bir kadının, ev arkadaşı tarafından hakkında "pavyonda çalışıyor" sözlerinin söylendiğini öğrenmesi üzerine sinir krizi geçirdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Tartışma kısa sürede büyürken yaşananlar saniye saniye kaydedildi.

CAMI KIRIP TEPKİ GÖSTERDİ

Görüntülerde kadının, arkadaşının odasının camını kırdığı ve "Sen benim ne zaman pavyonda çalıştığımı gördün?" diyerek tepki gösterdiği görülüyor. Yaşanan gerginlik çevredekilerin araya girmesiyle sürerken, kayıttaki anlar sosyal medyada da gündem oldu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Apple User Apple User:
    Türkiye’nin beklediği haber ne zamandır bunu düşünüyoduk ya Allah aşkına bunun haber değeri ne?? 6 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
