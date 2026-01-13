İstanbul'da bir kadının, ev arkadaşı tarafından hakkında "pavyonda çalışıyor" sözlerinin söylendiğini öğrenmesi üzerine sinir krizi geçirdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Tartışma kısa sürede büyürken yaşananlar saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde kadının, arkadaşının odasının camını kırdığı ve "Sen benim ne zaman pavyonda çalıştığımı gördün?" diyerek tepki gösterdiği görülüyor. Yaşanan gerginlik çevredekilerin araya girmesiyle sürerken, kayıttaki anlar sosyal medyada da gündem oldu.
Son Dakika › Yaşam › Ev arkadaşının 'Pavyon' iddiası genç kadını küplere bindirdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)