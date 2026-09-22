Ev düzeninde mevsim etkisi: Her 10 kişiden 8’i harekete geçiyor

Yazın esnek ritminden okul ve iş düzenine dönüş, Eylül ayında günlük hazırlıkları yeniden gündeme getiriyor. Okul formaları, gömlekler, pantolonlar ve iş kıyafetleri yeniden günlük rutinin bir parçası haline gelirken; Türkiye’de giysi bakımı bu rutinin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Versuni'nin 12 ülkede 9.250 kişiyle gerçekleştirdiği Philips Home Report araştırmasına göre Türkiye’deki katılımcıların (n=1.000) %87’si ütüleme veya kıyafet bakımını haftada en az bir kez gerçekleştiriyor; %37’si ise bu rutini haftada birkaç kez tekrarlıyor. Şehre dönüşle birlikte okul formaları, gömlekler ve iş kıyafetleri yeniden günlük hayatın parçası olurken, bakımlı kıyafetler de güne hazır hissetmenin bir parçası haline geliyor.

KULLANIMA HAZIR KIYAFETLER GÜNÜ KOLAYLAŞTIRIYOR

Araştırmaya göre Türkiye’de giysi bakımı, yalnızca kıyafetleri düzenli ve bakımlı tutmanın ötesinde, güne hazırlanma hissinin de bir parçası. Giysi bakımı kategorisi alt örneklemindeki katılımcıların (n=337), %81’i bakımlı kıyafetlerin kendilerini daha derli toplu hissettirdiğini, %80’i temiz ve kullanıma hazır kıyafetlerin günlerini kolaylaştırdığını belirtiyor. Benzer şekilde, %80’i bakımlı kıyafetler giydiğinde kendini daha özgüvenli hissediyor.Bu yaklaşım, kıyafetlerin yalnızca günlük bir ihtiyaç değil, kişinin kendini ifade etme biçimlerinden biri olarak da görüldüğüne işaret ediyor. Katılımcıların %77’si kıyafetleriyle gerçek benliğini yansıtmayı ve ifade etmeyi sevdiğini söylerken, %73’ü kıyafetlerine bakmayı bir anlamda kendine bakmak olarak değerlendiriyor. Böylece giysi bakımı; iyi görünmenin yanı sıra güne daha hazır, düzenli ve kendinden emin başlamayı destekleyen günlük bir rutine dönüşüyor.

ÜTÜ RUTİNİNDE KOLAYLIK BEKLENTİSİ

Şehre dönüşle birlikte hızlanan günlük akış, giysi bakımında kolaylık beklentisini de öne çıkarıyor. Türkiye’de giysi bakımı alt örneklemindeki katılımcıların %77'si kıyafetlerinin kusursuz görünmesinin önemli olduğunu ve bu sonucu daha hızlı, daha kolay elde etmenin bir yolunu istediğini söylüyor. Teknoloji ve uygun araçların kıyafetleri iyi durumda tutmayı kolaylaştırdığını düşünenlerin oranı ise %76’ya ulaşıyor. Bu beklenti, giysi bakımının önündeki bariyerlerde de kendini gösteriyor. Katılımcıların %27'si çamaşırların çok hızlı birikmesini, %25'i ütünün zaman alan ve zahmetli bir iş olmasını engeller arasında gösteriyor. Bunun yanında %21’i ütü işinden çekindiğini, ancak ortaya çıkan sonucu sevdiğini belirtiyor. Başka bir ifadeyle, tüketicinin beklentisi bakımlı görünümden vazgeçmek değil; aynı sonucu daha az zaman ve eforla elde edebilmek.

PRATİK VE ZAHMETSİZ ÇÖZÜMLER

Yazın rahat ve çabasız kıyafetlerinden sonra düzenli okul ve ofis temposuna geçiş, kıyafetlerin de güne hazır hale getirilmesini beraberinde getiriyor. Philips Home Report 2026’nın Türkiye bulguları, bu dönemde tüketicilerin yalnızca bakımlı görünmeye değil, bunu günlük hayatın temposuna uyum sağlayacak şekilde kolay ve hızlı gerçekleştirmeye önem verdiğini gösteriyor. Türkiye’nin bir numaralı küçük ev aletleri markası Philips, düzenli olarak gerçekleştirdiği araştırmalarla tüketicilerin değişen ihtiyaç ve beklentilerini yakından takip ediyor. Bu içgörüleri, hayatı kolaylaştıran teknolojilerle ürün portföyüne yansıtarak tüketicilerin günlük rutinlerine pratik ve zahmetsiz çözümler sunuyor.

Araştırma hakkında

Versuni tarafından gerçekleştirilen Philips Home Report 2026, 12 pazarda toplam 9.250 katılımcının yanıtlarını kapsıyor. Türkiye tam örneklemi n=1.000'dir. Mevsimsel rutin değişikliği ve evde giysi bakımı faaliyetine ilişkin oranlar Türkiye tam örneklemine; giysi bakımına atfedilen anlamlar ve bariyerlere ilişkin oranlar ise Türkiye'deki kategori alt örneklemine (n=337) aittir.