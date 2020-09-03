Ev hanımı isot üretip mahallede patron oldu - Son Dakika

Ev hanımı isot üretip mahallede patron oldu

Ev hanımı isot üretip mahallede patron oldu Ev hanımıyken aldığı mikro krediyle 20 kadına iş imkanı sağladı Kapılarının önünde oturup para kazanıyorlar Şanlıurfalı kadınlar isot yapıp evlerine ekmek götürüyor Şanlıurfa'da ev hanımıyken ev yapımı isot üreten Hürriyet Türki, mahallesindeki...

Ev hanımı isot üretip mahallede patron oldu

Ev hanımıyken aldığı mikro krediyle 20 kadına iş imkanı sağladı

Kapılarının önünde oturup para kazanıyorlar

Şanlıurfalı kadınlar isot yapıp evlerine ekmek götürüyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da ev hanımıyken ev yapımı isot üreten Hürriyet Türki, mahallesindeki kadınlara iş kapısı açarak patron oldu.

Şanlıurfa'da yaşayan 3 çocuk annesi Hürriyet Türki, yaklaşık 10 yıl önce Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin verdiği mikro krediyle kendi işini kurdu. Kışın kadınlara örgü işi verip yazın da ev yapımı isot yaptıran Türki, hem kendi ailesinin geçindiriyor hem de 20 kadının evine ekmek götürmesine sağlıyor. Yaz ayının gelmesiyle birlikte sokakta kadınlarla birlikte biber temizleyip kurumaya bırakan Türki, isot yapıp Türkiye'nin değişik illerine gönderiyor.

Ev hanımıyken mahallede patron oldu

Aldığı mikro kredi ile kendi mahalle ve sokağında oturan 20 kadına iş imkanı sağlayan Hürriyet Türki, "Mikro kredi sayesinde aldığım parayla biber işi yapıyoruz. Kadınlar yanımda çalışıyor. Hem kendi mutfak masraflarını çıkarıyorlar hem de çocukların okul masraflarını çıkarıyorlar. Daha önce ev hanımıydım. Arkadaşların sayesinde tanıdım ve kredi çekmeye başladım. El işi yapıyorum, dikiş dikiyorum, biber yapıyorum. Bu gün biber yapıyorum. Evimin ihtiyacını alıyorum, istediğim yeri geziyorum, giyiniyorum" dedi.

Evimize ekmek götürüyoruz

Mahallede oturan ve diğer kadınlar gibi sokakta biber temizleyen Gülsev Türki, eşlerinin fazla para kazanamadığını, bu imkan sayesinde evine ekmek götürmeye başladığını dile getirerek," Evimizin eksiklerini alıyoruz. Evimiz yakın, çocuklarımıza bakıyoruz. Mutfak masraflarımızı karşılıyoruz. O olmasaydı yapamazdık, onun sayesinde yapıyoruz. İşçi olarak çalışıyoruz. Elimize para geçiyor. Mikro kredi olmasaydı bu işi başaramazdık. Eşlerimizin fazla bir geliri yok. Kışın el işleri ile uğraşıyoruz, yazın ise isot yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kadınlara her türlü imkanı sağlıyoruz

Kadınların ev ekonomilerine katkı sağlamaları için her türlü imkanı sağlamaya çalıştıklarını söyleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak maddi imkanları kısıtlı kadınlarımıza kendi işlerini yapabilmeleri için mikro kredi desteği sağlıyoruz. Nedir mikro kredi, çalışabilecek durumdaki kadınlara küçük bir sermaye verilerek onlara gelir getirici faaliyetlerde bulunmaları için destektir. Amacımız kadınların ekonomik hayata katkı sunması, üretken hale gelmeleri için yatırım yapmalarını sağlamaktır. Böylece mikro ölçüden başlayıp makro boyutlara uzanan bu projeyle kadınlar arasında yardımlaşma ve dayanışma bilincini kazandırıyoruz. Malumunuz şehrimizin dört bir tarafında isot çıkartma tatlı telaşının zirvede yaşandığı günlerdeyiz. Hürriyet Türki hanım kardeşimiz de Büyükşehir Belediyemizden mikro kredi desteği alarak kendi mahallesinde isot yapıyor. Binbir emek ve zahmet ile yaptığı yöresel lezzetimiz isotu hem Urfa'da hem de tüm Türkiye'de pazarlıyor. Hürriyet hanım mikro kredi desteğiyle yazın isot, biber salçası ve domates salçası yaparak hem kendine hem de kendi mahallesindeki kadınlara istihdam sağlamış oluyor" dedi.

Bin 400 kişiye mikro kredi desteği

Büyükşehir Belediyesi olarak 250 iş yerinin açılmasını sağlayarak bin 400 vatandaşa mikro kredi desteği verdiklerini söyleyen Beyazgül, "Mikro kredi alan üyelerimiz tarımsal ürünler, el işleri, yöresel ürünler hazırlama, lokanta ve çay ocağı işletmeciliği gibi bir çok alanda hem kendi ayakları üzerinde duruyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Başvurular olduğu zaman gerekli incelemeler yapılarak uygun görüldüğü takdirde destek olmaya devam edeceğiz. Aile bütçesine destek olmak isteyen kadınlarımızın her zaman yanındayız" diye konuştu.

Ev hanımı isot üretip mahallede patron oldu

Şanlıurfa, Hürriyet, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 14:36 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ev hanımı isot üretip mahallede patron oldu - Son Dakika Ekonomi

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