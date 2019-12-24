Ev hapsi cezası verilen "yankesicilik" şüphelisi yine telefon çalınca tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ev hapsi cezası verilen 'yankesicilik' şüphelisi yine telefon çalınca tutuklandı - Son Dakika

Ev hapsi cezası verilen "yankesicilik" şüphelisi yine telefon çalınca tutuklandı

6 saat önce

Adana'da bir kadının cep telefonunu "yankesicilik" yöntemiyle çaldığı öne sürülen ve güvenlik kamerası görüntülerinden eşkali belirlenen şüpheli, benzer suçtan ev hapsi cezası çektiği adresinde yakalandı.

Adana'da bir kadının cep telefonunu "yankesicilik" yöntemiyle çaldığı öne sürülen ve güvenlik kamerası görüntülerinden eşkali belirlenen şüpheli, benzer suçtan ev hapsi cezası çektiği adresinde yakalandı.

Merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi 5 Ocak Meydanı'nda, Raife E. (28), cep telefonunun çalındığını fark edip durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.

Bölgedeki bir bankaya ait ATM'nin güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekip, bir kişinin "yankesicilik" yöntemiyle Raife E'nin cebindeki telefonu alıp uzaklaştığını belirledi.

Ekip, görüntüdeki şüphelinin 10 gün önce de bakkaldan alışveriş yapan Rabia Y'nin (19) cep telefonunu aynı yöntemle çaldığı gerekçesiyle yakalanıp hakkında ev hapsi kararı uygulanan Ömer K. (31) olduğunu tespit etti.

Öte yandan, her iki olayla ilgili görüntülerden zanlı Ömer K'nin yanında kendisiyle birlikte hareket eden bir kişinin daha bulunduğu ve o kişinin ağabeyi Kenan K. (33) olduğu saptandı.

İki şüpheli kardeş, Barbaros Mahallesi'ndeki evlerinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ömer K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, ağabeyi ise serbest bırakıldı.

Ev hapsi cezası verilen yankesicilik şüphelisi yine telefon çalınca tutuklandı

Kuruköprü, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:57 Kaynak: AA
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