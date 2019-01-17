Ev Sahibi Korkusu Canından Etti
1 saat önce
KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da kaldığı öğrenci evinin kirasını ödeyemediği için evin kapısına gelen ev sahibinden korkarak pencereden atlayan genç hayatını kaybetti.
KKTC
'nin başkenti Lefkoşa'da kaldığı öğrenci evinin kirasını ödeyemediği için evin kapısına gelen ev sahibinden korkarak pencereden atlayan genç hayatını kaybetti.
Başkent Lefkoşa'da, Gelincik Sokak'ta oturan Nijerya
uyruklu David Afeah (21), 3 arkadaşıyla birlikte kaldığı öğrenci evinde uzun süredir evin kirasını ödeyemiyor ve ev sahibi tarafından tahliye edilmekten korkuyordu. Ev sahibinin kapıyı çalması üzerine korkan Afeah, ikinci kattaki evinin balkonundan aşağıya atlayarak ağır yaralandı. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Afeah, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - LEFKOŞA
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:11 Kaynak: İHA
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