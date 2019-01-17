Son Dakika Haberleri: Ev Sahibi Korkusu Canından Etti

Ev Sahibi Korkusu Canından Etti

1 saat önce

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da kaldığı öğrenci evinin kirasını ödeyemediği için evin kapısına gelen ev sahibinden korkarak pencereden atlayan genç hayatını kaybetti.

Ev Sahibi Korkusu Canından Etti, System.String[]
KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da kaldığı öğrenci evinin kirasını ödeyemediği için evin kapısına gelen ev sahibinden korkarak pencereden atlayan genç hayatını kaybetti.

Başkent Lefkoşa'da, Gelincik Sokak'ta oturan Nijerya uyruklu David Afeah (21), 3 arkadaşıyla birlikte kaldığı öğrenci evinde uzun süredir evin kirasını ödeyemiyor ve ev sahibi tarafından tahliye edilmekten korkuyordu. Ev sahibinin kapıyı çalması üzerine korkan Afeah, ikinci kattaki evinin balkonundan aşağıya atlayarak ağır yaralandı. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Afeah, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - LEFKOŞA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:11 Kaynak: İHA

Nijerya, Güncel
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