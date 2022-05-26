Ev sahibinden kaçmaya çalışan hırsız, çıktığı çatıdan 9 yaşındaki çocuğun üstüne düştü - Son Dakika
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Ev sahibinden kaçmaya çalışan hırsız, çıktığı çatıdan 9 yaşındaki çocuğun üstüne düştü

26.05.2022 10:56

Beyoğlu'nda hırsızlık için girdiği evde ev sahibiyle karşılaşan adam, çatıya çıktı. Dengesini kaybeden hırsız, sokakta yürüyen 9 yaşındaki bir çocuğun üstüne düştü. Neye uğradığını şaşıran çocuk ayağından hafif şekilde yaralanırken, hırsız, bu kez de çıktığı merdivenden başka bir sokağa düşerek bacağını kırdı.

İstanbul'da yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şahıs, hırsızlık yapmak için tek katlı müstakil bir eve girdi. İçeride çalacak bir şeyler aradığı esnada şahıs ev sahibiyle karşılaştı. Adamı karşısında gören hırsız, korkuyla evden çıkarak çatıya çıktı. Ev sahibinin aşağıya indirmeye çalıştığı hırsız dengesini kaybedince o esnada okula giden 9 yaşındaki Furkan A.'nın üstüne düştü.

KAÇTIĞI ÇATIDAN ÇOCUĞUN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Neye uğradığını şaşıran çocuk ayağından hafif şekilde yaralanırken, hırsız ise panikle kaçmaya başladı. Çıkmaz sokak olduğu için yolu bulamayan hırsız, bu kez de bir binanın merdivenlerini tırmandı. Sonuna gelen hırsız buradaki yükseklikten bir kez daha aşağıya düştü. Bacağı kırılan hırsız, birkaç metre yürüdükten sonra yere yığıldı.

YOLU BULAMAYINCA BİR DAHA YERE DÜŞTÜ

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı hırsızı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı.

"HIRSIZLIK YAPMIŞ KORKUDAN KENDİSİNİ AŞAĞIYA ATMIŞ"

Olayla ilgili konuşan çocuğun ağabeyi Burak Turan A., "Kaçarken çocuğun üstüne düşmüş. Kardeşimin ayağının üstüne düştü. Şu anda ambulansta, herhalde ayağını kırdı. Kardeşimin de durumu iyi, şu an okulda" dedi. Bir başka vatandaş ise, "Hırsızlık yapmış korkudan kendisini aşağıya atmış. Yabancı uyruklu ve yüzde 90 hırsız. Ayağı kırık gibi geldi. Mahalle sakinleri de polisi ve sağlık ekiplerini aradılar. Sonra ambulans geldi ve bindirdiler" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Hırsızlık, İstanbul, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ev sahibinden kaçmaya çalışan hırsız, çıktığı çatıdan 9 yaşındaki çocuğun üstüne düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ev sahibinden kaçmaya çalışan hırsız, çıktığı çatıdan 9 yaşındaki çocuğun üstüne düştü - Son Dakika
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