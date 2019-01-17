Son Dakika Haberleri: Evcil Hayvanlar Kilisede Düzenlenen Törenle Kutsandı

Evcil Hayvanlar Kilisede Düzenlenen Törenle Kutsandı

29 dakika önce

İspanya'nın başkenti Madrid'de, evcil hayvanların koruyucusu olduğu inanılan Aziz Anton'a ithaf edilen gün kapsamında evcil hayvanlar kutsandı.

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İspanya'nın başkenti Madrid'de, evcil hayvanların koruyucusu olduğu inanılan Aziz Anton'a ithaf edilen gün kapsamında evcil hayvanlar kutsandı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:58 

Madrid, İspanya, Dünya
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