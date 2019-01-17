Evcil Hayvanlar Kilisede Düzenlenen Törenle Kutsandı
29 dakika önce
İspanya'nın başkenti Madrid'de, evcil hayvanların koruyucusu olduğu inanılan Aziz Anton'a ithaf edilen gün kapsamında evcil hayvanlar kutsandı.
İspanya
'nın başkenti Madrid
'de, evcil hayvanların koruyucusu olduğu inanılan Aziz Anton'a ithaf edilen gün kapsamında evcil hayvanlar kutsandı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:58
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