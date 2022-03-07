Evde çıkan yangında hamile yeni gelin ve annesi canını zor kurtardı - Son Dakika

Antalya'da çıkan yangında bir apartmanın ikinci kat dairesi kullanılamaz hale geldi. Gelin evi olan dairenin sahibi 4 aylık hamile genç kadın ile annesi gözyaşlarına boğuldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 11.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 123 sokaktaki 4 katlı bir apartmanın ikinci dairesinde çıktı. Evi bir anda kaplayan siyah dumanın ardından içeridekiler kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı. Çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibinin biri bina içinden hortum sererken, bir ekip de merdiven açarak daireye yanaştı. Kızının evinin yanışını izleyen Cevriye Tokgöz, gözyaşlarına boğuldu. Tokgöz'ü, yakınları güçlükle sakinleştirdi. 4 aylık hamile olan Şerife Tokgöz'ü de akrabaları teselli etmeye çalıştı. Kısa süreli dumandan etkilenen Şerife Tokgöz, ambulansın içinden yaşlı gözlerle çalışmaları takip etti. Mahalle sakinleri de büyük korku yaşadı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra, dairede duman tahliyesi yaptı. Yangında daire kullanılamaz hale geldi.

"BİR BAKTIK HER YER YANIYOR"

Kızının yanına misafirliğe gelen Osman Tokgöz, "Çocuk yatıyordu odada, soba devrildi direkt sünger yandı. Sonra vaziyet bu. Yeni evliydi 4-5 ay oldu, benim kızımın eviydi. Biz onun yanına gelmiştik. İkimiz de kaldık ortada. Yeni hamile zaten, kızım etkilendi. Bir baktık her taraf yanıyor, dışarı zor çıktılar" diye konuştu.

"BÜTÜN EŞYASI YANDI"

Yangın anında gözyaşlarına boğulan Cevriye Tokgöz de, "Yeni gelindi kızım, bütün eşyası yandı" dedi.

(İsa Akar - Akif Yılmaz/ İHA)