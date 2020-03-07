Evde eğitim gören öğrenciye özel konser - Son Dakika

Samsun'un Havza ilçesinde hayata geçirilen "Bizim İçin Değerlisiniz Projesi" kapsamında oluşturulan koro, evde eğitim gören öğrencilerin evlerine konuk olarak konser veriyor.

Havza Milli Eğitim Müdürlüğünce, ilçede çeşitli sağlık sorunları nedeniyle okuma gidemeyen, evde eğitim hizmetinden yararlanan 11 öğrencinin moral ve motivasyonunun artırılması için "Bizim İçin Değerlisiniz Projesi" hayata geçirildi.

Öğrencilerin yüzlerinin gülmesi hedeflenen projede oluşturulan koroda gönüllü olan 6 müzik öğretmeni ile 5 öğrenci yer alıyor.

Eğitim hayatına evlerinde devam etmek zorunda kalan öğrencileri ziyaret eden koro, kişiye özel konser veriyor.

Zaman zaman bir araya gelerek prova gerçekleştiren koro üyeleri, ilk konserini İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisi Taha Yasin Sezer'in evinde verdi.

Konserde Taha Yasin'in isteklerinin de yer aldığı türküler seslendirildi.

Koro üyelerinin ilk konserine katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Sezer ile sohbet edip, dersleri hakkında bilgi aldı.

Konsere Muzaffer Tahmaz Rehberlik ve Araştırma Müdürü Adem Gümüşçü ile Milli Eğitim Şube Müdürü Hüsamettin Elmas da katıldı.

Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evde eğitim hizmeti alan öğrencileri ziyaretlerinde sosyal hayattan kopuk olduklarını fark ettiklerini belirterek, bu çocukların arkadaşlarıyla bir araya gelemediğini anlattı.

Muzaffer Tahmaz Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile müzik öğretmenlerini de işin içine katarak proje gerçekleştirdiklerini vurgulayan Sağlam,"Eğitimde kaybedilebilecek tek bir fert dahi yoktur." anlayışıyla yola çıktıklarını aktardı.

"İleride bu ülkeye önemli hizmetleri olacağını düşünüyoruz"

Sağlam, "Evde eğitim gören 11 öğrencimize konser verelim istedik. Kardeşimizin ileride bu ülkeye önemli hizmetleri olacağını düşünüyoruz. Bizler çok keyif aldık. Taha'nın da bundan keyif aldığını düşünüyoruz. Kendisine öğrenim hayatında ve yaşamında güzellikler, başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Koroda yer alan müzik öğretmeni Yılmaz Ceylan da arkadaşlarıyla moral motivasyon amaçlı etkinlik yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Öğrencimizin de memnun olduğunun farkındayız. Bu şekilde 11 öğrencimizi ziyaret edeceğiz." dedi.

Taha Yasin Sezer de uygulamanın kendisi için sürpriz olduğunu vurgulayarak, koroda yer alanlara teşekkür etti.

Baba Mustafa Sezer de oğlunun gelecek yıl mezun olacağını belirterek, "Çocuğumuz okusun istedik. Devletimize böyle bir imkan sunduğu için teşekkür ediyorum. Bu konser Taha için büyük sürpriz oldu." diye konuştu.