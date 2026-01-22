Evde Eğitimle Geleceğe Hazırlık - Son Dakika
Evde Eğitimle Geleceğe Hazırlık

22.01.2026 11:28
Seda Özdemir, serebral palsili Soner'e evde eğitim vererek onun sosyal ve akademik gelişimini destekliyor.

Bolu'da öğretmen Seda Özdemir, yarıyıl tatili dahil evde eğitim verdiği öğrencisi 16 yaşındaki serebral palsili Soner Başkal'ı geleceğe hazırlıyor.

Sağlık sorunları nedeniyle örgün eğitime düzenli devam edemeyen öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığının "Evde Eğitim Uygulaması" 2007-2008 eğitim öğretim yılında başladı.

Rahatsızlığı nedeniyle okula gidemeyen Soner Başkal da uygulama kapsamında 3 yıldır evde eğitim görüyor.

Dönem başından bu yana Başkal'ın evine giderek eğitim veren öğretmen Seda Özdemir, "özel" öğrencisinin en büyük destekçisi oldu.

Özdemir, Başkal'ı yarıyıl tatilinde de gönüllü olarak ziyaret ederek, onun akademik ve sosyal gelişimine katkı sağlıyor.

"Bu bağ çok başka"

Seda Özdemir, AA muhabirine, Soner'i öğrenciden öte kardeş gibi gördüğünü, eğitimine yarıyıl tatiline rağmen ara vermediklerini söyledi.

Bolu'da 10 yıl sınıf öğretmeni olarak görev yaptığını ancak 2 yıl önce çocuğu olduktan sonra evde eğitime yöneldiğini anlatan Özdemir, "Çocuğum olduktan sonra evde eğitim benim de işimi kolaylaştıran eğitim modeli gibi gözüktü ama işin içine girince öyle olmadığını anladım. Sorumluluğu çok fazla, keyfi çok daha fazla. Eve birebir öğretmenin gelmesi, öğrencinin toplumdan soyutlanmamasını sağlıyor. Sadece öğrenci olarak düşünmemek lazım. Biz güzel bir aile ortamı oluşturduk." diye konuştu.

Özdemir, evde eğitim alan öğrencinin motive olduğunu belirterek, "Yaşıtlarından geri kalmadığı için eğitimi de sekteye uğramıyor." dedi.

Soner'in sosyal gelişimini de önemsediğini vurgulayan Özdemir, "Evde eğitim deyince insanların aklına sadece akademik şeyler geliyor ama ben sosyal yönünü çok daha fazla önemsiyorum. Soner, başladığımızdan beri kardeşim, arkadaşım gibi oldu. Buraya gelmek bana da çok iyi hissettiriyor. Onunla bir şeyler başardığımızı görmek, bir şeyler keşfetmek beni de heyecanlandırıyor. Bu bağ çok başka." ifadelerini kullandı.

Yarıyıl tatiline rağmen Soner'i gönüllü olarak ziyaret etmeyi sürdürdüğünü dile getiren Özdemir, "Sömestir tatilindeyiz ama biz birbirimize iyi geliyoruz. Burayı sadece ders için düşünmemek lazım. O yüzden ara ara yine buraya geliyorum. Aslında böyle bir sorumluluğumuz yok. Gönül bağı başka. O yüzden devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

"Emeği çok öğretmenimin"

Soner Başkal da eğitim sürecinin kendisi için verimli geçtiğini söyledi.

Fizik tedavi süreci için 6 yıl önce ailesiyle geldiği Bolu'da eğitimine evde devam ettiğini anlatan Başkal, "Unuttuğum konulara tekrar başladık. Emeği çok öğretmenimin." dedi.

Anne Gülten Başkal ise 4 çocuğundan ikisinin kas hastası olduğunu kaydetti.

Oğlunun rahatsızlığı nedeniyle evde eğitim uygulamasından yararlandıklarını belirten Başkal, "Öğretmenimiz bizim için bir öğretmen değil, bir aile ferdi oldu artık. Hocamız bizi hiç bırakmadı." ifadesini kullandı.

Serebral palsili abla Güzel Başkal da öğretmenleriyle sürekli iletişim halinde olduklarını, bu ilginin Soner'in motivasyonunu artırdığını dile getirdi.

Kardeşinin eğitimine devam etmesi için birlikte çaba gösterdiklerini kaydeden Başkal, öğretmenlerinin dersle sınırlı kalmayan ilgisinin kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

