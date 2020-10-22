"Evde egzersiz sakatlanmalara yol açabilir" - Son Dakika

"Evde egzersiz sakatlanmalara yol açabilir"

22.10.2020 15:10

"Evde egzersiz sakatlanmalara yol açabilir" Pandemi sürecinde evde kalma süresinin artmasıyla beraber hareketsiz kalan bireyleri, evde yapılan egzersizler konusunda uyaran Prof. Dr. Demet Uçar, "Egzersizler belirlenirken kişinin yaşı, cinsiyeti, eşlik eden hastalıkları göz önüne alınmalı.

"Evde egzersiz sakatlanmalara yol açabilir"

İSTANBUL - Pandemi sürecinde evde kalma süresinin artmasıyla beraber hareketsiz kalan bireyleri, evde yapılan egzersizler konusunda uyaran Prof. Dr. Demet Uçar, "Egzersizler belirlenirken kişinin yaşı, cinsiyeti, eşlik eden hastalıkları göz önüne alınmalı. Her bünye her egzersize uygun değil" dedi.

COVID-19 sürecinde sosyal aktivitelerin kısıtlanmasıyla beraber evde egzersizin önemine dikkat çeken uzmanlar, başta 65 yaş üstü olmak üzere hareketsiz kalan tüm bireyleri uyarmaya devam ediyor. Pandemi sürecinin her yaş grubunda hareketsizliğe neden olduğuna dikkat çeken Beykent Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Demet Uçar, COVID-19 sürecinin yağ, kilo ve tansiyon artışına, obeziteye, kardiyovasküler risk artışına, anksiyete ve depresyona yol açtığını belirtti.

Su süreçte kilo kontrolünün önemine vurgu yapan Prof. Dr. Uçar, "Her yaştan her insanın yapabileceği bazı özel egzersizler var. Egzersizleri biz egzersiz reçetesi olarak belirliyoruz. Bu anlamda evde yapılabilecek egzersizlerin en önemlisi aerobik egzersizler. Evin en uzak parkuru belirlenerek ister yürüme, ister hafif tempo koşma şeklinde egzersiz yapılabilir ve bunun yanına yoga, pilates, Tai-Chi gibi özellikli egzersizler de eklenebilir" dedi.

Egzersiz günde 30-45 dakika yapılmalı

Özellikle solunum yolu hastalıklarında sık görülebilecek göğüs, omuz ve boyun kaslarını kuvvetlendirecek egzersizler yapılması gerektiğini dile getiren Uçar, "Aynı zamanda diyaframı doğru kullanmayı ve doğru soluk alıp vermeyi bilmeliyiz. Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye ettiği egzersiz süresi haftada 3-5 gün en az 30-45 dakika olarak belirlenmiş. Eğer evde yapılabilecekse günde yarım saat ayırmak yeterli" diye konuştu.

Egzersiz hareketlerini seçerken dikkat

Egzersizlerin maske kullanılmadan, karbondioksit ve tansiyonu artırmadan, ince ve ferah giysiler ile uygun bir elastik tabanlı ayakkabı ile yapılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Demet Uçar, internet ve diğer ortamlarda gördükleri her egzersizi denememeleri konusunda vatandaşları uyararak, "Egzersizler belirlenirken kişinin yaşı, cinsiyeti, eşlik eden hastalıkları göz önüne alınmalı. Mutlaka bir fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı doktor ve fizyoterapist eşliğinde belirlenen egzersizler evde sürdürülmeli. Genç insanların da uygunsuz yerlerden kas yıkımına neden olan egzersizler yapması sorunlara yol açabilir. Bu nedenle yaşlı grupta da kalbe aşırı derecede fazla yük getirebilir. Tansiyonu istenmeyecek düzeyde artırabilir. Kemik erimesi olan hastalarda eğilmeli olan egzersizler omurga kırıklarına neden olabilir. Bu nedenle egzersizin sadece bir profesyonel tarafından tavsiye edilen tiplerini yapmak gerekiyor" şeklinde konuştu.

Egzersizin uygun ortam ve ısıda yapılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Uçar, "Yaşlı gruptaki vatandaşların sakin olduğu saatlerde alışveriş merkezlerine gitmelerini öneriyoruz. Yarım saatlik periyotlarda yürüyüş yapılabilir. Soğuk havada yürüyüş yapmalarını önermiyoruz" dedi.

Evde egzersiz sakatlanmalara yol açabilir
Evde egzersiz sakatlanmalara yol açabilir
Evde egzersiz sakatlanmalara yol açabilir
Evde egzersiz sakatlanmalara yol açabilir

Beykent Üniversitesi, Rehabilitasyon, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 'Evde egzersiz sakatlanmalara yol açabilir' - Son Dakika

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