Evde kaçak kazı yaparak kömür çıkaran 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Evde kaçak kazı yaparak kömür çıkaran 4 kişi yakalandı

04.12.2020 21:38
Evde kaçak kazı yaparak kömür çıkaran 4 kişi yakalandı, System.String[]

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda, evin altını kazarak kaçak kömür çıkardığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda, evin altını kazarak kaçak kömür çıkardığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gelik beldesinde bulunan 2 katlı evin içinden kömür çıkarıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararının ardından eve giden jandarma ekipleri, yatak odasının duvarı yıkılarak garaj haline getirildiğini gördü. Ekipler, odalara ahşap maden direkleri istiflendiği ve evin ara bölümünde de yaklaşık 3 metre derinliğinde kazı yapılarak, kaçak kömür üretimi yapıldığını tespit etti. Kaçak maden ocağı üretimi yapan F.U. (23), C.Ç. (42) ve E.K. (32) ocak içinde suçüstü yakalandı. Ocaktan çıkarılan 3 şüpheli ile ev sahibi Z.B. (51) gözaltına alındı. Evdeki 5 ton kömür ve çeşitli malzemeler tutanak tutularak Türkiye Taşkömürü Kurumu'na teslim edildi.


Evde kaçak kazı yaparak kömür çıkaran 4 kişi yakalandı
Evde kaçak kazı yaparak kömür çıkaran 4 kişi yakalandı
Evde kaçak kazı yaparak kömür çıkaran 4 kişi yakalandı
Evde kaçak kazı yaparak kömür çıkaran 4 kişi yakalandı
Evde kaçak kazı yaparak kömür çıkaran 4 kişi yakalandı
Evde kaçak kazı yaparak kömür çıkaran 4 kişi yakalandı

Jandarma, Kilimli, Gelik, Kömür, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evde kaçak kazı yaparak kömür çıkaran 4 kişi yakalandı - Son Dakika


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