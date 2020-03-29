Evde kalıyorlar ama sanatsız kalmıyorlar - Son Dakika

Evde kalıyorlar ama sanatsız kalmıyorlar

TUNCELİ - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, korona virüs salgınından dolayı "evde kal" çağrısına uyan bazı vatandaşlar günlerini sanatla ilgilenip enstrümanlar eşliğinde şarkı ve türküler söyleyerek geçiriyor.

Çin'de ortaya çıkıp dünyayı saran korona virüs nedeniyle ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında bir çok kişi ihtiyacı olmadığı sürece evden dışarı çıkmıyor. Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde de evden çıkmayan bazı vatandaşlar zamanlarının bir kısmını ailece müzik etkinliği yapıyor. Müzik etkinliklerinde çeşitli enstrümanlar çalan vatandaşlar, o anları da sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Babasıyla evde sürekli enstrüman çalıp birlikte şarkı söylediklerini belirten Sinem Çelik, "Dünyamızı ve Türkiye'mizi ciddi anlamda tehdit eden korona virüs salgınından dolayı, evde kal Türkiye çağrısına uyarak bizde babamla birlikte evde klavye, keman ve bir çok müzik aleti eşliğinde müzik yapmaya karar verdik. Tüm Çemişgezekli hemşehrilerimi ve tüm Türkiye'yi sanatla evde kalmaya davet ediyoruz. Evde kal Türkiye" dedi.

İlçelerinin köklü bir tarih ve kültürel bir yapıya sahip olduğunu aktaran Melih Şen'de, "Bu zor süreçte bizde evimizde insanlara moral vermek amacıyla, tabi ki de dışarı çıkamayışımız bütün işlerimizin aksayışı sebebiyle evde müzik yapıp sosyal medya hesaplarımızdan sizlerle paylaşıyoruz. Evde Kal mesajımızı bu şekilde veriyoruz. Bizde babam kardeşim ve ben olmak üzere herkese evde kal diyoruz"ifadelerini kullandı.