Evde tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü (2)
1 saat önce
TUTUKLANDIEdirne'nin Keşan ilçesinde, birlikte yaşadığı annesi Esin Özkaya'yı karnından bıçaklayarak öldüren Mustafa Erdem Özkaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:57 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Edirne'nin Keşan ilçesinde, birlikte yaşadığı annesi Esin Özkaya'yı karnından bıçaklayarak öldüren Mustafa Erdem Özkaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
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