Son Dakika Haberleri: Evde tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü (2)
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Evde tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü (2)

1 saat önce

TUTUKLANDIEdirne'nin Keşan ilçesinde, birlikte yaşadığı annesi Esin Özkaya'yı karnından bıçaklayarak öldüren Mustafa Erdem Özkaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Evde tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü (2), System.String[]

TUTUKLANDI
Edirne'nin Keşan ilçesinde, birlikte yaşadığı annesi Esin Özkaya'yı karnından bıçaklayarak öldüren Mustafa Erdem Özkaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.


Mustafa Erdem, Edirne, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:57 Kaynak: DHA
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Tartıştığı annesini defalarca bıçaklayarak öldürdü
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