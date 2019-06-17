Evde yabancı birini görünce dehşet saçtı
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde evinde yabancı birini gören M.S.Ş., pompalı tüfekle dehşet saçtı, 1 kişi ağır yaralandı.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:33 Kaynak: İHA
'ın Bağlar
ilçesinde evinde yabancı birini gören M.S.Ş., pompalı tüfekle dehşet saçtı, 1 kişi ağır yaralandı.
Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 295. Sokakta meydana geldi. İdiaya göre eve gelen M.S.Ş. kız kardeşiyle birlikte A.P.'yi görünce evde kavga
çıktı. Tartışma sonucu pompalı tüfek ile A.P.'yi bacağından vuran M.S.Ş. olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan vatandaşlar 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıyı olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Selehaddini Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan güvenlik güçleri evde inceleme başlatırken kaçan M.S.Ş.'yi yakalamak için çalışmaların sürdüğü belirtildi. - DİYARBAKIR
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