Son Dakika Haberleri: Evdeki uyuşturucu ve ruhsatsız tabancaya 1 tutuklama
Son Dakika Güncel Evdeki uyuşturucu ve ruhsatsız tabancaya 1 tutuklama - Son Dakika

Evdeki uyuşturucu ve ruhsatsız tabancaya 1 tutuklama

6 saat önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bir eve yapılan operasyonda, uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Evdeki uyuşturucu ve ruhsatsız tabancaya 1 tutuklama, System.String[]

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bir eve yapılan operasyonda, uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yıldıztepe Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah bulunduğunu öğrendi. Eve yapılan operasyonda 17.63 gram uyuşturucu madde metamfetamin, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen bin 600 dolar ve bin 500 lira TL ele geçirildi. Evde yakalanan M.K. gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen M.K. tutuklandı.


Nazilli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 04:56 Kaynak: DHA
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