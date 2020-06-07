Evden, arabadan, parktan bağlanan var - Son Dakika

Evden, arabadan, parktan bağlanan var

YARGILANACAKLARINDAN ENDİŞE ETTİKLERİ ŞEYLERİ DAHA RAHAT ANLATIYORLARPSİKİYATR HAKAN KARAŞHastalık ve ölümlerin yaşandığı bir dönemdeyiz.

Evden, arabadan, parktan bağlanan var, System.String[]

YARGILANACAKLARINDAN ENDİŞE ETTİKLERİ ŞEYLERİ DAHA RAHAT ANLATIYORLAR


PSİKİYATR HAKAN KARAŞ


Hastalık ve ölümlerin yaşandığı bir dönemdeyiz. Bu süreç belirsizlik ve kaygı yaratıyor. İnsanlar bazen ev içinde yaşanan çatışmalardan uzaklaşamıyor, birlikte yaşamanın zorluklarını daha fazla hissediyorlar.


- Online terapi, salgından önce de yaygınlaşıyordu ama salgın sonrasında  geniş kesimler tarafından kabul gördü, artık yeni normallerden biri haline geldi.


Yüz yüze görüşmeden farklı olduğu noktalar var. İnsan aynı ortamda olmadığında sözünün veya duygusunun karşıya geçip geçmediğinden emin olamıyor ama izlenimlerime göre online terapiyi bir süre deneyimledikten sonra bu endişe azalıyor.


- Terapistle aynı odada olmamanın ya da evinden çıkmamanın birçok kişi için rahatlatıcı yönleri olabiliyor. Bazı kişiler terapistle aynı odadayken bir otorite karşısında hissettiklerine benzer duygular yaşar. Oysa şimdi, yargılanacaklarından endişe ettikleri şeyleri daha rahat anlatıyorlar.


Salgından sonra terapi yaptığım kişilerin seanslara katılımı daha istikrarlı. Trafik, mesafe ya da iş nedeniyle seans kaçıranlar daha düzenli bir şekilde terapiden faydalanıyor. Travma sonrası stres bozukluğu yaşayan, sosyal fobisi olan ve çekingen kişiler yüz yüze terapiye göre online terapiye daha çok başvuruyor.


DANIŞANI EV ORTAMINDA GÖRMEK AYRI BİR ŞANS


PSİKİYATR PROF. DR. ASENA AKDEMİR


Sokağa çıkma yasağı yalnız yaşayan ileri yaştakilerin zaten azalan sosyalliğine darbe oldu ve bu kişilerin danışma ihtiyacı arttı. Aynı ihtiyaç, önceden hafif kaygı bozukluğu olanlarda da baş gösterdi, hatta belirtiler çok ağırlaştı.


İlginç bir şekilde karantina zaten iyi olmayan evliliklerde sorunun büyümesine yol açtı ve danışma almak isteyen çiftler oldu.


Online terapi, terapist açısından yüz yüze görüşmeye göre daha yorucu. 45 dakika veya 1 saat boyunca ekrana bakmak normal görüşmeden daha zor. Ama danışanı ev ortamında görmek ayrı bir şans.


Kadın danışanlar için çocuk varsa terapi sırasında onun yönetimi sorun olabiliyor. Terapi boyunca beni dinleyen bir kedi çok tatlıydı. Arabadan, parktan arayan danışanlarım da vardı. Etrafta kimse yoksa mekan sorun olmuyor.


Salgın sonrasında da devam etmek isteyenler var. Ana etken, sadece başka insanlardan hastalık kapma korkusu değil. Trafik, park yeri gibi sorunlar da olmuyor.


PANİK ATAK GEÇİRENLERİN ÇOĞUNLUĞU TEK BAŞINA YAŞAYANLAR


PSİKİYATR EMEL KURT


Online terapi konusunda biraz önyargılıydım. Ama süreç, online terapiyi zorunlu hale getirdi ve gördüm ki ofistekine benzer bir etkiyi de yakalayabiliyoruz.


Bir ofiste, birinin masasının karşısına oturmak, pek çok kişi için zaten tedirgin edici bir konuydu. Ama şimdi ev ortamında terapiye katılanlar kendilerini daha rahat hissediyor.


Bu dönem bana en çok anksiyete bozukluğu olanlar başvurdu. Bu danışanların bazısı panik atak geçirenler. Panik atak geçirenlerin çoğunluğu da tek başına yaşayanlar. Evde bir desteğinin olmadığını bilenlerde ölüm korkusu daha yoğun oluyor ve anksiyeteyi panik atak boyutunda yaşıyorlar.


Şu sıra temizlikle ilgili uğraşlar çok arttı, o yüzden obsesif kompülsif bozukluğu olanların sayısının artacağını düşünmüştüm. Ama tam tersi oldu. Salgın genel kaygı düzeyini tetiklediği için onlar rutinlerine devam etmiş oldu. Obsesif kompülsif bozukluğu olanlar süreçte biraz rahatladı.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 07:35 

Son Dakika Magazin Evden, arabadan, parktan bağlanan var - Son Dakika Magazin
YORUMLAR

Son Dakika

Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Sevgilisinin bikinili fotoğraflarını sildirmek isteyen Cem'e kötü haber Adını Feriha Koydum'un Cansu'sunun geçirdiği değişim göz kamaştırdı Aleyna'dan reklam ücretine dudak uçuklatan zam Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı Survivor'da Sercan'ın "Deliliğe vuruyor" sözleri Yasin'i küplere bindirdi Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı Karanlığın Kraliçesi lakaplı ünlü model, üstsüz pozuyla nefes kesti İşte Benim Stilim'in Barbie'si bakın şimdi ne halde! 14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı Jelene Karleusa'nın Türkiye göndermeli paylaşımına yorum yağdı Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli
Efsane golcü Tanju Çolak, gençlere meydan okudu: Bu yaşımla sizden daha iyi oynarım Efsane golcü Tanju Çolak, gençlere meydan okudu: Bu yaşımla sizden daha iyi oynarım         
13:34
Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek         
13:31
İkinci el araçta en çok satın alınan 10 marka belli oldu! Zirvede Volkswagen var İkinci el araçta en çok satın alınan 10 marka belli oldu! Zirvede Volkswagen var         
13:01
Brescia'dan ayrılan Balotelli'nin, Galatasaray'a transferi gündeme geldi Brescia'dan ayrılan Balotelli'nin, Galatasaray'a transferi gündeme geldi         
12:47
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı         
12:31
Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu         
12:16
Otobüs biletlerine yeni düzenleme! Yüksek oranda aile indirimi geliyor Otobüs biletlerine yeni düzenleme! Yüksek oranda aile indirimi geliyor         
12:16
Sevgilisinin bikinili fotoğraflarını sildirmek isteyen Cem Yılmaz'ın talebi mahkeme tarafından reddedildi Sevgilisinin bikinili fotoğraflarını sildirmek isteyen Cem Yılmaz'ın talebi mahkeme tarafından reddedildi         
12:11
Barcelona'dan Bülent Korkmaz paylaşımı: İki kaptan, iki savaşçı Barcelona'dan Bülent Korkmaz paylaşımı: İki kaptan, iki savaşçı         
11:49
Protestolara damga vuran görüntü! Polis memurunun kadın eylemciye müdahale tarzı büyük tepki çekti Protestolara damga vuran görüntü! Polis memurunun kadın eylemciye müdahale tarzı büyük tepki çekti         
11:47
Genç kız, öldüresiye dövülen annesi için yardım istedi: Bizi babamdan kurtarın Genç kız, öldüresiye dövülen annesi için yardım istedi: Bizi babamdan kurtarın         
11:39
NBA yıldızı James Harden, striptiz kulübünde 1 milyon dolar harcadı NBA yıldızı James Harden, striptiz kulübünde 1 milyon dolar harcadı         
11:28
Striptiz kulübünden, salgın sebebiyle yeni uygulama! Müşteriler araç içinden izleyecek Striptiz kulübünden, salgın sebebiyle yeni uygulama! Müşteriler araç içinden izleyecek         
11:26
Aleyna'nın sevgilisine son mesajı ortaya çıktı! Ölmeden önce her şeyi anlatmış Aleyna'nın sevgilisine son mesajı ortaya çıktı! Ölmeden önce her şeyi anlatmış         
11:10
ABD'deki protestolara dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos da destek verdi ABD'deki protestolara dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos da destek verdi         
11:07
Wilfried Zaha'yı Manu'dan ayıran iddia: David Moyes'un kızıyla birlikte oluyor Wilfried Zaha'yı Manu'dan ayıran iddia: David Moyes'un kızıyla birlikte oluyor         
10:59
TFF, sadece Türk devletlerinin katılacağı Turan Kupası düzenleyecek TFF, sadece Türk devletlerinin katılacağı Turan Kupası düzenleyecek         
10:35
Bodrum kattaki alkollü eğlencede 24 kişiye 66 bin lira para cezası Bodrum kattaki alkollü eğlencede 24 kişiye 66 bin lira para cezası         
10:31
Adını Feriha Koydum'un Cansu'sunun inanılmaz değişimi! Tam 16 kilo verdi Adını Feriha Koydum'un Cansu'sunun inanılmaz değişimi! Tam 16 kilo verdi         
10:12
Uzun süre sonra ilk kez cumartesi akşamını dışarıda geçiren İstanbullular, geride bu görüntüleri bıraktılar Uzun süre sonra ilk kez cumartesi akşamını dışarıda geçiren İstanbullular, geride bu görüntüleri bıraktılar         
10:01
Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor         
10:00
Aleyna Çakır'ın otopsi raporunda darp ve boğuşma izine rastlanmadı, intihara dair izler var Aleyna Çakır'ın otopsi raporunda darp ve boğuşma izine rastlanmadı, intihara dair izler var         
09:53
Cristiano Ronaldo'lu Juventus, Cengiz Ünder'i transfer listesine aldı Cristiano Ronaldo'lu Juventus, Cengiz Ünder'i transfer listesine aldı         
09:36
"Koronavirüs aşısı yaptıracağım" diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı         
09:33
Beşiktaş'ın gündemindeki Talisca, Çin'den ayrılmıyor Beşiktaş'ın gündemindeki Talisca, Çin'den ayrılmıyor         
09:16
Ölüm oranı koronadan 3 kat fazla! Bir kentimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları gün geçtikçe artıyor Ölüm oranı koronadan 3 kat fazla! Bir kentimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları gün geçtikçe artıyor         
09:03
Aleyna Tilki reklam ücretine 250 bin TL zam yaptı Aleyna Tilki reklam ücretine 250 bin TL zam yaptı         
08:51
Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı         
08:35
KADEM, 'erkekler yerini bilsin' akımına tepki gösterdi: Kınıyor ve reddediyoruz KADEM, 'erkekler yerini bilsin' akımına tepki gösterdi: Kınıyor ve reddediyoruz         
08:18
Meteorolojiden 4 ile sağanak yağış uyarısı Meteorolojiden 4 ile sağanak yağış uyarısı         
08:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2020 13:45:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Evden, arabadan, parktan bağlanan var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]