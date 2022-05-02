Evden cephane çıktı - Son Dakika
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Evden cephane çıktı

02.05.2022 09:27
Evden cephane çıktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda tabanca, tüfek, fişek ve kesici aletler ele geçirildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda tabanca, tüfek, fişek ve kesici aletler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kdz. Ereğli ilçesi Üveyikli köyünde bir şahsın ikametine adli makamlardan alınan arama kararına istinaden operasyon yapıldı. Jandarma ekipleri evde yaptıkları aramada 5 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet kurusıkı tabanca, 5 adet av tüfeği, 2 adet havalı tüfek, 33 adet tabanca fişeği, 74 adet av tüfeği fişeği, 1 adet muşta, 1 adet kesici alet ve 4 adet tabanca üst kapak takımı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan bir kişi savcılık talimatı ile jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

YORUMLAR
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Zonguldak, Jandarma, Ereğli, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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