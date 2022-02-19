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EVE KAPANAN ÖZEL ÇOCUKLARI SPORLA BULUŞTURUYOR - Son Dakika

EVE KAPANAN ÖZEL ÇOCUKLARI SPORLA BULUŞTURUYOR

19.02.2022 10:22

İZMİR'de özel eğitim okulu müdürü ve Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu yönetimine seçilen Birol Aydın (52), özel çocukları sporla buluşturuyor.

İZMİR'de özel eğitim okulu müdürü ve Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu yönetimine seçilen Birol Aydın (52), özel çocukları sporla buluşturuyor. Son yıllarda engelli çocukların kapalı kapılar ardından çıkıp spor yapmaya başladığını belirten Aydın, Bir şey başaramayacağı söylenen engelli çocuklar Avrupa ve dünyada Türk bayrağını dalgalandırmaya başladı. Yeter ki çocuklarımıza imkan verilsin dedi.

Karşıyaka Özel Eğitim Mesleki Eğitim Okulu Müdürü ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, özel çocukların spor sayesinde sosyalleşerek çok sayıda başarı elde ettiklerini söyledi. Federasyon olarak Şırnak'tan İstanbul'a, Mersin'den Diyarbakır'a ve Nevşehir'e kadar tüm Türkiye'de eve kapanmak zorunda kalan özel çocuklara ulaşıp, onları sporla buluşturduklarını dile getiren Aydın, her engelli çocuğun yapabileceği bir spor dalı olduğunu vurgulayıp her birinin sahip olduğu yeteneği ortaya çıkarmak için çaba gösterdiklerini ifade etti. Federasyonun özel çocuklara 14 ayrı dalda spor yaptırdığını belirten Aydın, Bizim gözlemlerimize göre spor yapan ile yapmayan çocuk arasında büyük fark var. Kimisi atletizme kimisi masa tenisine, yüzmeye ya da futbola yetenekli olabiliyor. Sporcu sayımızda patlama var. 40 bine yakın lisanslı sporcumuz mevcut. Türkiye bu alanda son yıllarda dünyanın önünde. Bu yetmez, daha da çoğalacak. Hedefimiz bu rakamı 60 binlere kadar çıkarmak. Türkiye'de özel sporcuların kalkınması başladı. Özel çocuk anneleri artık çocuklarından utanmıyor ifadelerini kullandı.

'ENGELLİLER ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR'

Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu yönetimine giren ilk Türk olmanın büyük bir gurur olduğunu dile getiren Aydın, özel öğrencilere spor yapmaları için çok destek verildiğini belirterek şunları söyledi Avrupa'daki 30 ülke bizi dünyaya önerdi ve yönetime girerek büyük bir gurur yaşadık. Türkiye'den birinin dünya federasyon yönetimine seçilmesi ülkemizdeki engellilerin altın çağını yaşadığını gösteriyor. Bir çocuğu daha evden çıkarabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ailelerin evlerinde madalya köşeleri bulunmaya başladı. Bir şey başaramayacağı söylenen engelli çocuklar Avrupa ve dünyada Türk bayrağını dalgalandırmaya başladı. Yeter ki imkan verilsin. Bütün amacımız özel çocuklarımızı evden çıkartarak sporla buluşturmak. Biz dünyada bütün çocuklara spor yaptırmak istiyoruz. İzmir'in bir köyünden çıkardığımız çocuğu hayatla buluşturmak çok önemli. Özel çocukların sınırları kaldırılmış bir dünyası var.

Her gün antrenman yapan özel sporculardan biri olan Elif Turan (15) Spor yapmak beni rahatlatıyor. Atletizmi çok seviyorum. Madalya alıp milli takıma seçilmek istiyorum dedi. Down sendromlu Servan Korkut (18) ise sporu çok sevdiğini dile getirdi.

EVE KAPANAN ÖZEL ÇOCUKLARI SPORLA BULUŞTURUYOR
EVE KAPANAN ÖZEL ÇOCUKLARI SPORLA BULUŞTURUYOR
EVE KAPANAN ÖZEL ÇOCUKLARI SPORLA BULUŞTURUYOR

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EVE KAPANAN ÖZEL ÇOCUKLARI SPORLA BULUŞTURUYOR - Son Dakika


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