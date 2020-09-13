Everton, Tottenham karşısında 8 yıl sonra kazandı - Son Dakika

Everton, Tottenham karşısında 8 yıl sonra kazandı

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Everton, deplasmanda Tottenham'ı 1-0 mağlup etti.

Everton, Tottenham karşısında 8 yıl sonra kazandı, System.String[]

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Everton, deplasmanda Tottenham'ı 1-0 mağlup etti.

Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, 55. dakikada Dominic Calvert-Lewin'in golüyle kazanan Everton, yeni sezona 3 puanla başladı.

Mavi-beyazlı ekip, ligde Aralık 2012'den beri yenemediği Tottenham karşısında 15 maç sonra galip geldi.

Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, 18 kişilik maç kadrosunda yer almadı.

Öte yandan, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika sahada kaldığı maçta Leicester City, deplasmanda West Bromwich Albion'u 3-0 yendi.

İngiltere Premier Lig, Tottenham Hotspur, Tottenham, Everton, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 20:31 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Everton, Tottenham karşısında 8 yıl sonra kazandı - Son Dakika Spor

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