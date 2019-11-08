Son Dakika Haberleri: Evi terk eden iki kardeş İstanbul'da bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Evi terk eden iki kardeş İstanbul'da bulundu

Evi terk eden iki kardeş İstanbul'da bulundu

7 saat önce

Çorum'un İskilip ilçesine gezmeye gelen ve daha sonra kimseye haber vermeden ayrılan iki kız kardeş bulundu.

Evi terk eden iki kardeş İstanbul'da bulundu, System.String[]

Çorum'un İskilip ilçesine gezmeye gelen ve daha sonra kimseye haber vermeden ayrılan iki kız kardeş bulundu.


Olay, ilçeye bağlı Dağkıyısı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 14 yaşındaki T.Ç. ve 16 yaşındaki R.Ç. adlı iki kız kardeş evde kimse olmadığı sırada yakınlarına bilgi vermeden şahsi eşyalarını alarak evden ayrıldılar. Yakınları cep telefonu ile yaptıkları görüşmede iki kardeşin nereye gittikleri hakkında bilgi vermeyince Jandarmaya ihbarda bulunuldu. Yapılan incelemeler araştırmalar sonucu kız kardeşler Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bulundu.


Kız kardeşlerin verdiği ifade de, "İskilip'te sıkıldıkları için anne ve babalarının yanına tekrar döndüklerini" söyledikleri öğrenildi. - ÇORUM

İskilip, Çorum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:10 Kaynak: İHA
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