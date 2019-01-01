Evi Yanan Aile İçin Valilik Harekete Geçti
17 dakika önce
DÜZCE(İHA) – Yığılca ilçesinde gece geç saatlerde meydana gelen yangında evlerini kaybeden Doğan ailesi için harekete geçildi.
DÜZCE(İHA) – Yığılca ilçesinde gece geç saatlerde meydana gelen yangında evlerini kaybeden Doğan ailesi için harekete geçildi. Vali Zülkif Dağlı, Yığılca Kaymakamı Muhammed Çetin'e, her türlü yardımın yapılması için talimat verdi.
Düzce'nin Yığılca ilçesi Hacıyeri köyünde Muhammet Doğan'a ait 2 katlı ahşap evde gece geç saatlerde yangın çıkmış, 6 kişilik aile yeni yılda evsiz kalmıştı. Her şeylerini yangında kaybeden aileye köylüler sahip çıkarken, Vali Zülkif Dağlı kış günü evsiz kalan aile için harekete geçti.
Vali Dağlı, aileye geçmiş olsun dileklerini iletirken, Yığılca Kaymakamı Muhammed Çetin'i, aileye her türlü yardım ve desteğin verilmesi konusunda talimatlandırdı. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:54 Kaynak: İHA
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