Son Dakika Haberleri: Evi yanan aileye Başkan Doğan sahip çıktı
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Evi yanan aileye Başkan Doğan sahip çıktı

1 saat önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde buzdolabından çıkan yangında evleri yanan aileye Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan sahip çıktı.

Evi yanan aileye Başkan Doğan sahip çıktı, System.String[]

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde buzdolabından çıkan yangında evleri yanan aileye Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan sahip çıktı.


Alpaslan Mahallesi'nde buzdolabının patlaması ile çıkan yangın sonucu ağır hasar gören ailenin evinde, Merkezefendi Belediyesi tarafından tadilat yaptırıldı. Başkan Doğan hem yangın günü hem de tadilattan sonra Genççiftçi ailesini ziyaret etti. Başkan Doğan, "Bu üzücü olayda herhangi bir can kaybının ve sağlık sorununun yaşanmaması her şeyden önemli. Merkezefendi Belediyesi olarak mağdur vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağız" dedi.


Geçtiğimiz ay buzdolabı patlaması sonucu meydana gelen yangında evi kullanılamaz hale gelen Gökhan Genççiftçi, yardımları nedeniyle Başkan Doğan'a minnettar olduğunu söyledi. İki çocuk babası Gökhan Genççiftçi, "Başkanımız yangın günü evimize gelerek üzüntümüzü bizlerle paylaştı. Kendisine minnettarım. Yapılan tadilat ile evim eski güzelliğine kavuştu. Sayın başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Merkezefendi, Şeniz Doğan, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:16 Kaynak: İHA
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