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"EVİM" MAĞDURLARI TMSF ÖNÜNDE EYLEM YAPTI - Son Dakika

"EVİM" MAĞDURLARI TMSF ÖNÜNDE EYLEM YAPTI

03.09.2021 13:18

"Evim" isimleriyle bilinen ve tasfiyesine karar verilen 21 tasarruf finansman şirketinin mağdurları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) binası önünde eylem yaptı.

"Evim" isimleriyle bilinen ve tasfiyesine karar verilen 21 tasarruf finansman şirketinin mağdurları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) binası önünde eylem yaptı.

Halk arasında "evim" adlarıyla bilinen ve faizsiz ev ve taşıt alma vaadinde bulunan 21 şirketin tasfiyesine edilmişti. Şirketlere para yatıran mağdurlar öğle saatlerinde Şişli'de bulunan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) önünde bir araya gelerek eylem yaptı.

"DAHA TİTİZ DAVRANILMASI GEREKİRDİ"

Evim Mağdurları Platformu adına basın açıklamasını okuyan Muharrem Taşdemir," Devletimiz sınırları içinde yine devletimizin kanunları ile kurulan ve açılmasına onay verilen faiz konusunda hassas olan insanların birikimlerini toplamasında hiçbir kısıtlama alınmayan 21 kurumun aniden tasfiyesine karar verildi. Öncelikle BDDK tarafından el konulan bu şirketler bir ay kadar sonra TMSF'ye devredildi. Son iki ay bu iki kurum arasında biz mağdurların durumu hiç dinlenmedi. Sorularına ve sorunlarına hiçbir pozitif dönüş yapılmadı. Bu şirketlerle ilgili bir düzenleme yapılacak ve devletimiz kayıt altına alacak ise mevcut üyelerin tüm haklarının korunması konusunda daha titiz davranılması gerekirdi. Çünkü toplam 54 bin mağdurun 37 bin tanesi tüm birikimlerinin ve alın terlerinin bir anda yok olması durumu ile karşı karşıya bırakılmıştır. Siz bu kurumlarla düzenleme hakkında görüşürken neden yeni üyeler almasına izin verdiniz" dedi. Eyleme destek veren Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da," Bu sistemin çökeceği konusunda defalarca çağrı yaptım. Mağdurlar ortada kaldılar, bu incelemeler yapıldıktan sonra mağdurlara tatmin edici bir açıklama yapılmıyor" diye konuştu. Avukat Yasemin Bal da mağdurların beklemeleri gerektiğini belirterek," 54 bin kişi için yargı yolu şu an kapalı ama TMSF'nin bilgi edinme hakkı bakımından gereğini yapması ve bu insanlara açıklayıcı bilgi vermesi lazım" dedi.

"105 BİN LİRAM VAR"

70 bin lira yatırdığını söyleyen bir mağdur yetkililerden yardım isterken, eylem için Bartın'dan geldiğini söyleyen Fatma Dana ise "8 saatlik yoldan geldim. Benim 105 bin liram var içeride 4. ayımı ödeyemeden devlet el koydu. Ben 100 bin liramı istiyorum. Çocuklarım üniversitede okuyacak ve param yok şu anda kalmadı. Devlet bize yardım etsin" dedi. Kocaeli'den geldim diyen Gülcan Akyol da " Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum buradan. Devletime güveniyorum. TMSF'ye güveniyorum. Bu şirketlerden hakkımızı alsınlar" ifadelerini kullandı.

EVİM MAĞDURLARI TMSF ÖNÜNDE EYLEM YAPTI
EVİM MAĞDURLARI TMSF ÖNÜNDE EYLEM YAPTI
EVİM MAĞDURLARI TMSF ÖNÜNDE EYLEM YAPTI
EVİM MAĞDURLARI TMSF ÖNÜNDE EYLEM YAPTI
EVİM MAĞDURLARI TMSF ÖNÜNDE EYLEM YAPTI
EVİM MAĞDURLARI TMSF ÖNÜNDE EYLEM YAPTI
EVİM MAĞDURLARI TMSF ÖNÜNDE EYLEM YAPTI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Şişli, Faiz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'EVİM' MAĞDURLARI TMSF ÖNÜNDE EYLEM YAPTI - Son Dakika


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