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Evin mutfağına giren 'yılan' paniğe neden oldu - Son Dakika

Evin mutfağına giren 'yılan' paniğe neden oldu

12.09.2021 21:50
Evin mutfağına giren 'yılan' paniğe neden oldu, System.String[]

ADANA'nın Kozan ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalayıp, doğaya bırakıldı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalayıp, doğaya bırakıldı.

İlçeye bağlı Ağlıboğaz Mahallesi Mücahit Sokak üzerinde oturan Fatma Tatar, mutfağında yılan görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Korkudan evden çıkan Tatar, itfaiye ekiplerinin gelmesiyle ekiplere yılanın yerini gösterdi. Ekipler, mutfak tezgahının altına giren yılanı, canlı olarak yakalayarak doğaya saldı.


Evin mutfağına giren 'yılan' paniğe neden oldu
Evin mutfağına giren 'yılan' paniğe neden oldu

İtfaiye, Tatar, Kozan, Yılan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evin mutfağına giren 'yılan' paniğe neden oldu - Son Dakika


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