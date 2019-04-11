Son Dakika Haberleri: Evinde 50 Bin Liralık Uyuşturucu ile Yakalanan Zanlı Gözaltına Alındı

Evinde 50 Bin Liralık Uyuşturucu ile Yakalanan Zanlı Gözaltına Alındı

57 dakika önce

İzmir'in Tire ilçesinde jandarma ekiplerinin evine düzenlediği operasyonda 50 bin lira değerinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Evinde 50 Bin Liralık Uyuşturucu ile Yakalanan Zanlı Gözaltına Alındı, System.String[]
İzmir'in Tire ilçesinde jandarma ekiplerinin evine düzenlediği operasyonda 50 bin lira değerinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tire ilçesinde bir ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde Musalar köyünde yaşayan H.U.'nun Hint keneviri ekimi ve satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri, Tire Cumhuriyet Savcılığının çıkardığı arama kararıyla şüphelinin evine operasyon düzenledi. Büyükkale Jandarma Karakol Komutanlığı, Tire Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve İzmir KOM Şube ekiplerinin narkotik köpekleri ile katıldığı operasyonda evde yapılan aramada piyasa değeri en az 50 bin TL olan 2 kilo 874 gram kubar esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler incelenmek üzere kriminale gönderildi. Olayla ilgili baba H.U. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, oğlu H.U. ise gözaltına alındı. H.U.'nun bugün Tire Adliyesi'nde hakim karşısına çıkacağı bildirildi. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:39 Kaynak: İHA
Jandarma, Tire, 3. Sayfa
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