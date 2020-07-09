Evinde bulduğu hayvan iskeletinin araştırılmasını istiyor - Son Dakika

Evinde bulduğu hayvan iskeletinin araştırılmasını istiyor

Evinde bulduğu hayvan iskeletinin araştırılmasını istiyorGİRESUN'un Tirebolu ilçesinde yaşayan Hamit Hanoğlu (54), kullanmadığı evinde tadilat sırasında yaklaşık 1 metre boyunda, dört ayaklı bir hayvan iskeleti buldu.

Evinde bulduğu hayvan iskeletinin araştırılmasını istiyor

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GİRESUN'un Tirebolu ilçesinde yaşayan Hamit Hanoğlu (54), kullanmadığı evinde tadilat sırasında yaklaşık 1 metre boyunda, dört ayaklı bir hayvan iskeleti buldu. İskeletin hangi hayvana ait olduğu belirlenmeye çalışılıyor.

Tirebolu'nun Gazipaşa Mahallesi'nde yaklaşık 20 yıldır kullanılmayan 1932 yılında 3 katlı inşa edilen evde tadilat başlatan Hamit Hanoğlu, içeride yaklaşık 1 metre boyunda hayvan iskeleti buldu. Şaşkınlık yaşayan Hanoğlu, iskeletin hangi hayvana ait olduğunun belirlenmesini istedi.

20 yıl sonra girdikleri evlerinde böyle bir iskeletle karşılaştıklarını anlatan Hamit Hanoğlu, "Dış yüzeyini tadilat yaptırdım. İçini de temizletip bir tadilata gireriz? diye düşündüm. Temizlik sırasında ustalar beni çağırdı. 'Bir hayvan ölüsünün yerde kurumuş halde olduğunu' söylediler. Geldim, inceledim, herhangi bir hayvana benzetemedim. Bacakları uzun olduğu için kediye de benzetemedim. Kuyruk bölgesi kıkırdaklı. Ne olduğunu biz de merakla bekliyoruz. Bu hayvanın 20 yıldır kurumuş vaziyetteki durumu incelensin, üniversitedeki öğrencilerimize bir katkısı olur diye düşündüm. Çöpe atmak yerine değerlendirilmesini istiyorum. İnşallah faydalı olur? dedi.

'O KADAR KURUMUŞ OLMASI İLGİMİZİ ÇEKTİ'

Esnaf Mehmet Emin Cantürk de, "Komşumuz iskeleti bize de gösterdi. Sıradan bir hayvan, kedi gibi değil. Farklı bir yapısı var. Sanki vaşak ya da sansar gibi. Ayrıca o kadar kurumuş olması ilgimizi çekti? diye konuştu.

Subitay Tacal ise, 'İskeletin fotoğrafını gördüm. Ne kediye ne de köpeğe benzetebildim. Sanki tazı cinsi gibi ön ayakları kısa, arka ayakları uzun. Fosil itibarıyla kedigillerden bir hayvana benziyor. Yaşanılmayan bir eve kışlamaya girmiş. İskeleti olduğu gibi duruyor. İncelense iyi olur. Cinsinin ne olduğunun bilinmesini istiyoruz' şeklinde konuştu.

Gazipaşa, Tirebolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 09:10 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evinde bulduğu hayvan iskeletinin araştırılmasını istiyor - Son Dakika
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