Evinde kenevir yetiştiren şüpheliye operasyon - Son Dakika
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Evinde kenevir yetiştiren şüpheliye operasyon

11.05.2022 09:38
Evinde kenevir yetiştiren şüpheliye operasyon

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir şahsın evinde kenevir ekimi yapıp uyuşturucu madde bulundurduğu ihbarı jandarma ekiplerini harekete geçirdi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir şahsın evinde kenevir ekimi yapıp uyuşturucu madde bulundurduğu ihbarı jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Bahse konu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 100 gram kubar esrar maddesi ile 52 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Olay ile ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gazipaşa ilçesi, Karalar Mahallesinde, M.G. isimli şahsın ikametinde kenevir ekimi yaptığı ve uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisinin alınması üzerine düzenlenen operasyonda şüpheli şahıs ikametinde yakalandı. Şahsın evinde ve eklentilerinde yapılan aramada; 100 gram kubar esrar maddesi ile 52 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak Nöbetçi Cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda yakalanan şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şahsa, Uyuşturucu Kullanma ve Bulundurmak suçlarından adli işlem yapıldı. - ANTALYA

Evinde kenevir yetiştiren şüpheliye operasyon
Evinde kenevir yetiştiren şüpheliye operasyon

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Jandarma, Gazipaşa, Antalya, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evinde kenevir yetiştiren şüpheliye operasyon - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evinde kenevir yetiştiren şüpheliye operasyon - Son Dakika
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