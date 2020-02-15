Evinde PKK'lı teröristi saklayan HDP milletvekiline soruşturma - Son Dakika
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Evinde PKK'lı teröristi saklayan HDP milletvekiline soruşturma

17 dakika önce

Terör örgütüne eleman sağladığı tespit edilen teröristi evinde saklayan HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç hakkında soruşturma başlatıldı.

Evinde PKK'lı teröristi saklayan HDP milletvekiline soruşturma, System.String[]

Terör örgütüne eleman sağladığı tespit edilen teröristi evinde saklayan HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç hakkında soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, HDP Van Milletvekili Sarısaç hakkında, "terör örgütüne yardım ve yataklık, terörle mücadele kanunu 6. maddesine aykırılık ve kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Olay

HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın Van'daki evinde saklandığı ve terör örgütüne eleman sağladığı tespit edilen terörist Y.D. gözaltına alınmıştı.

Terörist Y.D'nin HDP milletvekili Sarısaç'ın da bulunduğu araçtan indirilerek gözaltına alındığı anlar, MOBESE kameralarınca kaydedilmişti.

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:02 Kaynak: AA
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