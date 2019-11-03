Son Dakika Haberleri: Evinde uyuşturucu ve silah, tarlasında kenevir ele geçirilen şahıs tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Evinde uyuşturucu ve silah, tarlasında kenevir ele geçirilen şahıs tutuklandı

Evinde uyuşturucu ve silah, tarlasında kenevir ele geçirilen şahıs tutuklandı

6 saat önce

Evinde uyuşturucu ve silah, tarlasında kenevir ele geçirilen şahıs tutuklandıSAMSUN - Samsun'da 1 kişinin evinde uyuşturucu madde ve silah, tarlasında ekili dişi Hint keneviri bitkisi ele geçen şahıs mahkemece tutuklandı.

Evinde uyuşturucu ve silah, tarlasında kenevir ele geçirilen şahıs tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da 1 kişinin evinde uyuşturucu madde ve silah, tarlasında ekili dişi Hint keneviri bitkisi ele geçen şahıs mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Ovacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametinde uyuşturucu madde yetiştirerek satışını yaptığı bilgisi elde edilen İ.S. isimli şahsın ikamet ve bahçesinde yapılan aramada, tarlada ekili 261 kök dişi Hint keneviri bitkisi ile evde 29,20 gram esrar maddesi, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 7 adet 9 mm çapında tabanca mermisi ve 2 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili İ.S., yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgulanması tamamlanan İ.S., bugün "Uyuşturucu ticareti" suçundan Çarşamba Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren İ.S. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Evinde uyuşturucu ve silah, tarlasında kenevir ele geçirilen şahıs tutuklandı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 07:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Evlat katili adam, cezaevi yönetiminden oğlunun cenazesine katılmayı talep etti
19 yaşındaki genç sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti Babasının kullandığı pikabın altında kalan çocuk, hayatını kaybetti Utanmazların swinger partisi faciayla sonlandı! 11 kişi hastanelik oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 02:17:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evinde uyuşturucu ve silah, tarlasında kenevir ele geçirilen şahıs tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]