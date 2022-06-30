Ankara'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Karaelmas sokak da bulunan bir binanın zemin katında bulunan bir daireye dolmaya başladı. Ev içerisinde bulunan bir yaşlı kişinin imdadına vatandaşlar yetişti. Su dolan dairenin camını kıran vatandaşlar yaşlı bir kadını boğulmaktan son anda kurtardı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Evine sel suları dolan yaşlı adam camı kırılarak kurtarıldı - Son Dakika

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