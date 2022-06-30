Evine sel suları dolan yaşlı adam camı kırılarak kurtarıldı
ANKARA - Ankara'yı adeta göle çeviren sağanak yağışın ardından oluşan sel bir binanın zemin katına doldu, evde bulunan yaşlı bir kadın evin camı kırılarak kurtarıldı.
Ankara'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Karaelmas sokak da bulunan bir binanın zemin katında bulunan bir daireye dolmaya başladı. Ev içerisinde bulunan bir yaşlı kişinin imdadına vatandaşlar yetişti. Su dolan dairenin camını kıran vatandaşlar yaşlı bir kadını boğulmaktan son anda kurtardı.
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