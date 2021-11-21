Evine misafirliğe gelen arkadaşları, cansız bedenini buldular - Son Dakika

Evine misafirliğe gelen arkadaşları, cansız bedenini buldular

İzmit'te, fiziksel engelli İsmail Görgün, dün gece evine misafirliğe gelen iki arkadaşı tarafından bugün öğle saatlerinde salonda ölü olarak bulundu. Görgün'ün ismi açıklanmayan arkadaşları, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İzmit'te 28 Haziran Mahallesi Mevlevi Sokak'ta yalnız yaşayan fiziksel engelli İsmail Görgün, evine gelen iki arkadaşıyla gece geç saatlere kadar oturdu. ARKADAŞLARINI HAREKETSİZ HALDE BULDULAR Bugün öğle saatlerinde uyanıp evin salonuna gelen iki arkadaş, İsmail Görgün'ün yerde hareketsiz halde yattığını görünce durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde İsmail Görgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. VÜCUDUNDA DARP İZİNE RASTLANMADI Polisin yaptığı incelemenin ardından İsmail Görgün'ün cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Görgün'ün vücudunda darp izine rastlanmazken, olay sırasında evde bulunan iki arkadaşı, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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