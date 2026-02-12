Evine sipariş götürdüğü kadını kayda alıp paylaştı: Giydiği şey giydiği bölgeyi kapatmamış

Antalya'da bir kurye, sipariş teslimi sırasında kapıyı açan kadını cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medya hesabında yayımladı. Kurye, paylaştığı videoya "Giydiği şey giydiği bölgeyi kapatmamış. İnsanların kapıyı böyle açması normal mi sizce?" notunu düştü.
Kısa sürede viral olan videonun altına "Bilader sen niye evimizi, eşimizi kameraya kaydediyorsun?", "Bu kuryenin derhal işine son verilmeli", "Kadının yerinde olsam dava açar donuna kadar alırdım bunun" şeklinde yorumlar yapan sosyal medya kullanıcıları duruma tepki gösterdi.
Bazıları ise kadının rızası olmadan çekilip paylaşılan görüntülerin suç unsuru teşkil ettiğini belirterek Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyip şahıs hakkında işlem yapılmasını istedi.
