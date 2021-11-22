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Evini yakmak isteyen kocasını öldürmekle suçlandı! İfadesi alınan kadın serbest bırakıldı - Son Dakika

Evini yakmak isteyen kocasını öldürmekle suçlandı! İfadesi alınan kadın serbest bırakıldı

22.11.2021 21:15

İstanbul Avcılar'da dün akşam eve gelen doktoru kıskanan Hasan Akay, eşi Betül Akay'ı öldürüp evi yakmak istedi. Ancak çıkan arbede sonucu başına kurşun gelen Hasan Akay, yaşamını yitirdi. Cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan eşi Betül Akay, ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Avcılar'da dün gece saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, Denizköşkler Mahallesi, Üner Sokak'ta bir yangın ihbarı alan ekipler, olay yerine gittiklerinde yanmış evin içinde bir erkek cesediyle karşılamışlardı. Başından tabancayla vurulduğu anlaşılan Hasan Akay'ın önce intihar ettiği düşünülürken, gözaltına eşinin ifadesi soruşturmanın seyrini değiştirmişti. Eşini, aralarında çıkan boğuşma sırasında vurulduğunu söyleyen Betül Akay, Cinayet Büro Amirliği'ne götürülmüştü.

DAHA ÖNCE EVDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLMİŞ

Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan Betül Akay, eşinin yıllardır kendisini dövdüğünü anlatarak "Bundan bir kaç önce yine beni dövdü. O sırada kolum kırıldı. Eşime bir ay uzaklaştırma kararı verdiler. Ben annemin evine gittim. Ancak daha sonra aile birliğimizin bozulmaması için ona geri döndüm" dedi.

"SÜREKLİ BENİ DÖVÜYORDU"

Poliste verdiği ifadesinde eşinin 2 yıldır çalışmadığını ve sürekli alkollü olduğunu anlatan Betül Akay "Ben internet üzerinden yemek siparişi alıp geçimimizi sağlamaya çalışıyordum. Eşimle aramızda kıskançlık yüzünden tartışmalar yaşanıyordu. Bana 'Senin beni aldatma potansiyelin var' diye bağırarak darp ediyordu" dedi.

OLAY GECESİNİ ANLATTI

Olay günü eşinin alkollü olarak eve geldiğini anlatan Betül Akay "Eve gelince yine kıskançlıkla ilgili benimle tartıştı. Sonra 'Ölümün benden olacak. Ama acılar içinde olacak' diyerek evde bulunan tineri içerdeki odalara döküp, çakmakla tutuşturdu. Sonra salona yanıma geldi. Ruhsatsız silahını çekerek beni ve çocuğumu öldürmekle tehdit etti. Bugüne kadar ona hiç karşı gelememiştim. Ancak çocuğumu de öldüreceğini söyleyince ona direndim. Aramızda boğuşma oldu. Sonra bir anda silah patladı ve yere düştü" dedi.

YANGINDAN KAÇMAK İÇİN ENGELLİ OĞLUYLA BALKONA ÇIKMIŞ

Eşinin vurulmasının ardından çocuğunu yangından kurtarmak için balkona çıkardığını anlatan Betül Akay "Komşularım müdahale edip ve beni çocuğumu kurtardılar. Sonrasında gelen polislere durumu anlattım." dediği öğrenildi.

ÖLEN EŞ 11 KEZ GÖZALTINA ALINMIŞ

Polis soruşturması sonucunda olayda hayatını kaybeden Hasan Akay'ın daha önceden cinsel taciz, uyuşturucu kullanmak, güveni kötüye kullanmak, yaralama, aile içi şiddet suçlamalarıyla polis tarafından 11 kez gözaltına alındığı tespit edildi.Poliste işlemleri tamamlanan Betül Akay, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Akay ifadesinin ardından mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Evini yakmak isteyen kocasını öldürmekle suçlandı! İfadesi alınan kadın serbest bırakıldı

Cinayet Büro Amirliği, Hasan Akay, Avcılar, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evini yakmak isteyen kocasını öldürmekle suçlandı! İfadesi alınan kadın serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evini yakmak isteyen kocasını öldürmekle suçlandı! İfadesi alınan kadın serbest bırakıldı - Son Dakika
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